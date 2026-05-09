Nur Sex: Charlize Theron steht nicht auf "Liebe machen"

Charlize Theron (50) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und das stellte die Schauspielerin jetzt erneut unter Beweis. In der Interviewreihe "SubwayTakes" sprach der Hollywoodstar besonders freimütig über seinen Umgang mit Männern und Sex. Dabei machte Charlize deutlich, dass sie Romantik im Schlafzimmer überhaupt nicht ausstehen kann. Männer, die mit ihr "Liebe machen" wollen, lösen bei ihr körperliches Unbehagen aus. "Mir wird schlecht. Es ist ganz einfach. Sag es einfach nicht, denn dann macht mein Körper zu", erklärte die gebürtige Südafrikanerin. Ihr Appell war dabei denkbar direkt: "F*ck mich einfach. Sag das einfach."

Die Szene aus "SubwayTakes" ist nicht das einzige Mal, dass Charlize in letzter Zeit so offen über ihr Liebesleben gesprochen hat. Bereits im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper (31) plauderte die Oscar-Preisträgerin aus dem Nähkästchen – und verriet dabei, dass sie zuletzt mit einem deutlich jüngeren Mann geschlafen hatte. "Ich habe wahrscheinlich in meinem ganzen Leben drei One-Night-Stands gehabt, aber ich habe gerade kürzlich einen 26-Jährigen gevögelt und es war wirklich unglaublich geil, das hatte ich noch nie gemacht", erzählte sie. Außerdem betonte sie, dass sie schlicht keine Zeit fürs Dating habe: "Wer hat verdammt nochmal Zeit für Dates, Rasieren, Waxen und Make-up? Ich habe zwei Kinder, die in die Schule müssen." Auch Dating-Apps hält sie für eine Katastrophe und bezeichnete sie ganz unverblümt als "Clownshow".

Charlize ist Mutter ihrer beiden Töchter Jackson und August und ist seit Jahren als Single unterwegs. Nach dieser Erfahrung legt sie auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit im Leben besonderen Wert. Zuletzt hatte sie immer wieder erklärt, wie sie sich ihr Leben ohne feste Partnerschaft vorstellt. So betonte Charlize in der Talkshow "The Drew Barrymore Show", dass sie sich kaum vorstellen könne, jemals wieder mit einem Partner zusammenzuwohnen. Eine Beziehung schloss sie dabei allerdings nicht grundsätzlich aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Bei der APEX-Premiere in New York: Charlize Theron am Paris Theater, 22. April 2026