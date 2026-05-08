Abgestimmt: Wird es für diesen "Let's Dance"-Star heute eng?

Noch sechs Kandidaten sind bei Let's Dance im Rennen. Heute stehen die emotionalen Magic Moments an. Dabei müssen die Stars aber wie immer nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer überzeugen. In einer Promiflash-Umfrage haben die Leser abgestimmt, wer heute das Feld räumen soll. Demnach könnte es für einen besonders eng werden. Rapper Milano (27) landete mit 228 Stimmen (31,1 Prozent) von 735 [Stand: Freitag, 8. Mai, 19:28 Uhr] auf dem ersten Platz. Aber auch Gustav Schäfer (37) muss sich heute wohl anstrengen. Er landet mit nur wenig Abstand direkt hinter Milano: 218 Stimmen (29,7 Prozent) wollen ihn heute Abend zittern sehen. Das dritte Treppchen geht an Anna-Carina Woitschack (33). Die Schlagersängerin hat mit 106 Stimmen (14,4 Prozent) aber schon etwas Abstand zu den Spitzenreitern.

Auf der vermeintlich sicheren Seite sind heute wohl Ross Antony (51), Jan Kittmann und Joel Mattli (32). Sänger Ross landet mit 94 Votes (12,8 Prozent) auf dem vierten Platz. Schauspieler Jan bekommt nur 50 Stimmen (6,8 Prozent) und platziert sich somit auch auf den hinteren Rängen. Am weitesten hinten liegt Joel, was wohl kaum eine Überraschung ist – er gilt als Publikumsliebling. In dem Fall ist das für den Athleten sogar gut, denn immerhin wollen die meisten Promiflash-Leser ihn in der nächsten Runde sehen. Nur 39 Votes (5,3 Prozent) stimmen für Joels Rauswurf bei "Let's Dance".

Vergangene Woche musste Nadja Benaissa (44) die Show verlassen, was für erschrockene Reaktionen sorgte. Die No Angels-Sängerin galt eigentlich als eine der Favoritinnen, denn zuletzt begeisterte sie mit ihrer Leistung. Nach dem Partnertausch trat sie zunächst mit Massimo Sinató (45) und erst später mit ihrem eigentlichen Tanzpartner Vadim Garbuzov (39) an. Mit Vadim und ihrem Tango beeindruckte Nadja die Jury sogar so sehr, dass es glanzvolle 30 Punkte gab. Doch hier zeigte sich, dass die Zuschauer am Ende alles in der Hand haben: Weil es nicht genug Anrufe gab, musste die Musikerin gehen.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der achten Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa bei "Let's Dance" 2026