Olivia Wilde zeigt sich ungeschminkt: Reaktion auf Kritik?

Olivia Wilde (42) hat sich jetzt ungeschminkt und unbearbeitet auf Instagram in Szene gesetzt – und dabei eine entspannte Botschaft ausgesandt. Am Mittwoch teilte die Schauspielerin ein Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ein schwarzes Crop-Top trägt und ihr Haar zurückgekämmt hat. Die Kieferpartie ist dabei deutlich sichtbar. Dazu schrieb sie, ihr Gesicht sei vor dem Met-Gala-Trubel von Joomee behandelt worden – einer Celebrity-Kosmetikerin, die auch Lady Gaga (40) und Greta Lee (43) zu ihren Kundinnen zählt. Olivia präsentiert sich auf dem Foto frisch und gepflegt, was einen auffälligen Kontrast zu einem Filmfestivalauftritt Ende April darstellt, der zuletzt für Aufregung gesorgt hatte.

Der Ursprung der Diskussion war ein Interview, das die 42-Jährige am 24. April bei der Premiere ihres Films "The Invite" beim San Francisco International Film Festival gegeben hatte. Die Bilder verbreiteten sich viral, viele Nutzer beschrieben sie als kaum wiederzuerkennen. Kommentare reichten von Bedenken über ihren Gesundheitszustand bis hin zu Spekulationen über den Einsatz von Abnehmmedikamenten. Einige User verglichen ihr Aussehen zudem mit der Figur Gollum aus "Herr der Ringe". Olivia reagierte darauf bereits Anfang Mai mit Humor: In einem Video mit ihrem Bruder Charlie Cockburn erklärte sie gegenüber ihren Fans auf Instagram: "Hör mal, das ist ein Fischaugen-Objektiv. Und ich gebe zu, war das mein bester Winkel? War das mein bisher bestes Aussehen? Nein. Es ist erschreckend. Es ist ein erschreckendes Bild." Sie fügte lachend hinzu: "Ich weiß nicht, warum ich so nah an der Kamera war. Ich musste das nicht. Ich bin nicht tot. Das ist nicht die Wahrheit."

Zu Gerüchten über die Einnahme von GLP-1-Medikamenten wie Ozempic hat sich Olivia bislang nicht öffentlich geäußert. Bekannt ist hingegen, dass sie in der Vergangenheit klar gegen plastische Chirurgie Stellung bezogen hat. In einem Auftritt bei Good Morning America im Jahr 2013 sagte sie: "Es gibt zu viele junge Frauen, die sich die Gesichter aufschneiden lassen, und das macht mich traurig – sie sehen alle gleich aus."

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Getty Images Olivia Wilde bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.

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Instagram / oliviawilde Olivia Wilde, Schauspielerin

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Getty Images Olivia Wilde, September 2025