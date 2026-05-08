Für diesen Promi hat es sich diese Woche ausgetanzt

Die neunte Let's Dance-Show ist vorbei und für den nächsten Promi heißt es Koffer packen. Neben den Magic Moments konnten die Kandidaten noch in den Battles Dances Punkte ergattern. Dabei tanzten sie ungewöhnlichere Richtungen wie Boogie Woogie, Flamenco und Streetdance. Dieses Mal zittern Gustav Schäfer (37), Milano (27) und Joel Mattli (32). Am Ende trifft es Gustav. Der Tokio Hotel-Drummer schwächelte laut der Jury schon in den vergangenen Shows. Sein Magic Moment drehte sich um die Risikoschwangerschaft seiner Frau und besonders der Schluss, bei dem er mit seiner kleinen Tochter tanzte, berührte. "Das, was jetzt gerade entsteht, ist für mich persönlich und auch für meine Mädels ein großer Moment", betont Gustav im Interview. Während der Performance hatte sogar Jurymitglied Jorge González (58) Tränen in den Augen. Dennoch gab es am Ende von allen dreien jeweils acht Punkte.

Sein Show-Aus nimmt Gustav sportlich. Vor allem tue ihm das Ausscheiden für seine Partnerin Anastasia Maruster leid. "Es tut mir leid für Nasti. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn ich die Magic Moments erreiche, mache ich das mit einem Knall und dann ist gut", erklärt der Musiker RTL. Den Magic Moment habe er lange geplant und deshalb bedeute es ihm viel, das tanzen zu dürfen. Auch für Anastasia hat er nur gute Worte. Sie sei eine Partnerin, der man vertrauen könne. "Ich vertraue dir auch zu hundert Prozent", meint die Profitänzerin sichtlich gerührt zu ihrem Promi-Schüler.

Die heutige "Let's Dance"-Sendung stand ganz im Zeichen der Magic Moments. Die verbliebenen sechs Kandidaten vertanzten Momente und Erinnerungen, die ihr Leben prägten. Dabei flossen auch jede Menge Tränen. Besonders emotional wurde es unter anderem bei Joel. Der Sportler tanzte für seinen an Krebs verstorbenen Papa und überraschte damit seine Mama. Sein Tanz war ein Dankesbrief an Mama – vor allem der Einstieg in die Performance rührte das Publikum zu Tränen, denn Joel sang die ersten Zeilen von "If Tomorrow Never Comes" selbst. Auch Ross Antony (51) tanzte für seinen verstorbenen Papa und ließ seinen Gefühlen nach dem Tanz freien Lauf. Seine Erinnerungen berührten die Jury und die Zuschauer.

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RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury in der neunten Show 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev in Show neun von "Let's Dance" 2026

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