Von Schweiß zu Harmonie: Mel B. und Rorys Matratzengeheimnis

Mel B. (50) spricht offen über ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren – und die unerwarteten Folgen für ihr Schlafzimmer. Gegenüber der Daily Mail schilderte die Spice-Girls-Sängerin, wie sie vor ihrem 50. Geburtstag zunehmend unter Hitzewallungen und Angstzuständen litt, ohne zunächst zu wissen, was mit ihr los war. "Ich hatte schreckliche Hitzewallungen und erinnere mich, wie ich in Meetings saß und dachte: 'Ist es hier nicht heiß?'", so Mel. "Ich dachte, irgendetwas stimmt nicht mit mir." Das Ganze habe sie so beschäftigt, dass sie sich bereits einen Arzttermin buchen wollte.

Besonders für das Eheleben mit ihrem Mann Rory McPhee stellten die nächtlichen Schweißausbrüche eine Herausforderung dar. Während Mel nachts am liebsten eiskalte Temperaturen hat, friert ihr Mann regelrecht. Die Lösung des Paares: eine sogenannte Eight Sleep Pod Matratze, die rund 3.400 Euro kostet und es ermöglicht, jede Bettseite individuell zu kühlen oder zu heizen. "Meine Bettseite ist richtig kalt, seine richtig warm. Das ist ein Geniestreich", schwärmte Mel gegenüber der Daily Mail. Zusätzlich berichtete sie, dass ihr ein Collagenprodukt bei ihren Wechseljahrsbeschwerden helfe – so sehr, dass sie auf eine Hormonersatztherapie, die sie bereits in Betracht gezogen hatte, bislang verzichten konnte.

Mel B. heiratete Rory im Juli 2025 in der St. Paul's Cathedral in London – es ist ihre dritte Ehe. Zuvor war sie zehn Jahre lang mit ihrem zweiten Ehemann Stephen Belafonte (50) verheiratet, eine Beziehung, die sie selbst als missbräuchlich beschreibt. "Ich habe mich gefragt, warum ich mich ängstlicher fühle und warum ich an mir zweifle. Ich weiß, dass ich viel durchgemacht habe, und ich habe mich gefragt, ob ich noch mehr Therapie brauche. Das ist ein fortlaufender Prozess", erklärte sie offen. Um das Thema Wechseljahre zu entstigmatisieren, hat Mel die Lebensphase kurzerhand in "Mel-opause" umbenannt.

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Getty Images Mel B., Sängerin

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Instagram / officialmelb Mel B in der Sauna, November 2024

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Instagram / rorymcphee Mel B. und Rory McPhee, April 2025