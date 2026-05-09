Trump im Grab: Mark Hamill löst Skandal mit KI-Foto aus

Mit einem KI-generierten Bild hat Star Wars-Ikone Mark Hamill (74) für einen massiven Eklat in den sozialen Netzwerken gesorgt. Der Luke-Skywalker-Darsteller veröffentlichte auf Bluesky eine Grafik, die US-Präsident Donald Trump (79) in einem offenen Grab zeigt – hinter ihm ein Grabstein mit der Aufschrift "1946–2024". Mark ergänzte den Post mit den Worten "Wenn doch nur ...". Das Bild wurde aufgrund der heftigen Reaktionen nach kurzer Zeit wieder gelöscht, doch die diplomatischen Wellen schlugen bereits bis in das Machtzentrum der USA, wo die Aktion umgehend scharf verurteilt wurde.

Das Weiße Haus reagierte auf der Plattform X mit deutlicher Ablehnung und bezeichnete Mark als "krankes Individuum". Das Presseteam warnte davor, dass eine solche Rhetorik gefährliche Konsequenzen habe, und verwies auf die drei Mordanschläge, die in den vergangenen zwei Jahren auf den Präsidenten verübt worden seien. Besonders betont wurden dabei das Attentat in Pennsylvania sowie ein Vorfall auf einem Golfplatz im Jahr 2024. Mark ruderte daraufhin ein Stück weit zurück: Er entschuldigte sich öffentlich für den Fall, dass das Bild als unangemessen empfunden wurde, blieb in seiner inhaltlichen Kritik an der "beispiellosen Korruption" des Präsidenten jedoch bei seiner harten Linie.

Der offene Schlagabtausch zwischen dem Schauspieler und dem republikanischen Lager ist kein neues Phänomen. Mark nutzt seine Reichweite als Hollywood-Ikone regelmäßig für politisches Engagement, was ihm neben großem Zuspruch auch immer wieder massive Kritik einbringt. Privat findet er Rückhalt bei seiner Ehefrau Marilou York, mit der er seit Jahrzehnten verheiratet ist und drei Kinder hat. Trotz früherer Überlegungen, die USA aufgrund der politischen Lage unter Trump zu verlassen, bleibt der 74-Jährige ein streitbarer Akteur in der heimischen Debatte. Sein jüngster Fehltritt zeigt jedoch einmal mehr, wie aufgeladen die Stimmung im Land weiterhin ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Donald Trump und Mark Hamill

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei einer Kundgebung in Clive spricht Donald Trump im Horizon Events Center

Anzeige Anzeige

Getty Images Marilou York und Mark Hamill, März 2025