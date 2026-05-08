Gerüchte doch wahr? Denise Hersing und Lorik sind getrennt

Jetzt also doch: Denise Hersing (30) gibt im Netz die Trennung von Lorik Bunjaku (29) bekannt. "Ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt dazu äußern möchte. Aber weil viele von euch unsere Beziehung von Anfang an begleitet haben, möchte ich euch zumindest einmal ehrlich abholen. Vor allem auch, um dieses Kapitel für mich abschließen zu können: Ja, wir haben uns getrennt", erklärt die Influencerin in einem Statement bei Instagram. Die Entscheidung sei ihr alles andere als leicht gefallen – immerhin waren die beiden viele Jahre eines der Traumpaare der Influencer-Szene. Denise wolle sich nun aber erst einmal auf sich konzentrieren: "Ich möchte meinen Fokus jetzt wieder auf mich und meinen eigenen Weg legen. Und ich wünsche auch ihm von Herzen, dass er seinen Weg findet."

Zu den Gründen für die Trennung äußert Denise sich nur vage. In den vergangenen Wochen kursierten eine Menge Gerüchte und auch ein Seitensprung von Lorik stand im Raum. Dieser wurde bisher aber nicht von ihm bestätigt. "Es gab viele Dinge, die über einen längeren Zeitraum eine Rolle gespielt haben. In den letzten Wochen wurde außerdem vieles öffentlich diskutiert und spekuliert, was ebenfalls Teil meiner Entscheidung war. Auch wenn es nicht der einzige Grund war. Trotzdem möchte ich bewusst nicht weiter darauf eingehen. Ich bitte euch, das zu respektieren", meint die 30-Jährige.

Schon in den vergangenen Wochen fiel Fans immer wieder auf, dass Lorik und Denise sich nicht mehr so viel zusammen zeigen wie früher. Als der Realitystar schließlich in der Liveshow "Nightfever" bei Sam Dylan (35) zu Gast war, wurde er mit herben Anschuldigungen konfrontiert. Hinter einer Schattenwand trat eine Frau auf, die anonym bleiben wollte. Sie behauptete, nach einer Partynacht ein Verhältnis mit Lorik gehabt zu haben. Dabei ließ sie kein gutes Haar an dem 29-Jährigen. Sie erzählte, sie seien sich im Hotelzimmer nähergekommen, doch richtig sei er nicht zum Abschluss gekommen – das musste schließlich sein Bruder übernehmen. Sie habe ihn anschließend noch oral befriedigt. Lorik hörte sich die Geschichte an, dementierte sie aber. Laut ihm habe die Unbekannte sich das Ganze nur ausgedacht, um selber ins TV zu kommen.

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IMAGO / Gartner Denise Hersing und Lorik Bunjaku bei der Premiere von "The Power" in Berlin

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Instagram / denise.hersing/ Lorik Bunjaku und Denise Hersing, Realitystars

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Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku

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