Podcast-Plausch: Pietro Lombardi gesteht Sexflaute

Im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" hat Pietro Lombardi (33) jetzt ein überraschendes Geständnis gemacht: Der Sänger verriet seinem Podcast-Partner Oliver Pocher (48), dass er seit über sieben Monaten keinen Sex mehr hatte. Ausgelöst wurde das intime Gespräch durch eine harmlose Fanfrage, in der die beiden nach ihrer Einschätzung gefragt wurden, wie oft man in einer langen Beziehung mit Kindern überhaupt noch Sex hat. Was zunächst mit Lachen begann, wurde schnell zu einer erstaunlich offenen Unterhaltung. "Sieben Monate. Länger sogar", gestand Pietro im Podcast. Und legte direkt nach: "Ich habe mehr gepaddelt als gebumst."

Oliver war von dieser Offenheit sichtlich überrascht: "Du hast seit sieben Monaten keinen Geschlechtsverkehr gehabt?", hakte er ungläubig nach. Anschließend wurden beide immer gesprächiger, was das Thema Liebe und Lust im Familienalltag angeht. "Mit Kindern ist schon ein anderes Game", fasste Pietro zusammen. Auch Oliver meldete sich zu Wort und kommentierte das Leben mit kleinen Kindern trocken: "Mit zwei Kindern zweimal die Woche? Luxus." Neben der Sex-Flaute sprachen die beiden außerdem über Romantik und klassische Liebesbeweise – und kamen auch dabei nicht immer auf einen Nenner. Pietro etwa hält wenig von der Maibaum-Tradition: "Ich finde das so schlimm. Eine Frau sieht morgens diesen Baum und soll denken: Wow?"

Pietro und Oliver betreiben den Podcast "Patchwork Boys" bereits seit einer Weile gemeinsam und sprechen darin regelmäßig über Beziehungen, Familie und den Alltag als Väter. Pietro hat zuletzt auch über sein Verhältnis zu Laura Maria Rypa (30) gesprochen, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Die Beziehung zwischen den beiden beschrieb er dabei als kompliziert – von einem offiziellen Liebescomeback wollte er ausdrücklich nicht sprechen. Als Oliver Laura im Gespräch als Pietros "Freundin" bezeichnete, stellte der Sänger sofort klar: "Sind wir wieder zusammen, oder was?"

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IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025