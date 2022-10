Tom Hanks & Co.: Was machen die "Forrest Gump"-Stars heute?

Was machten Tom Hanks (66), Robin Wright (56) und Co. nach "Forrest Gump"? Seit 1994 begeistert die Geschichte rund um den gutmütigen, geistig etwas zurückgebliebenen Forrest und seine Jenny die Zuschauer. Der Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Winston Room basiert, wurde unter anderem mit Oscars für Besten Film, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch ausgezeichnet. Aber wie ging es nach dem Mega-Erfolg weiter? So lief es für die "Forrest Gump"-Stars seit dem Kinohit!

Zum 28. Jubiläum des Publikumsrenners, der in Deutschland am 13. Oktober 1994 erschien, blickte Us Weekly jetzt auf die Karrieren der "Forrest Gump"-Stars zurück: Seit dem Film war Tom in einigen namhaften Streifen zu sehen. Zuletzt stand er mit Austin Butler (31) für "Elvis" vor der Kamera. Aber auch privat lief es für den Schauspieler rund: Nach seiner Ehe mit Samantha Lewes heiratete er 1988 Rita Wilson (66). Mit ihr bekam er nach seinen Kids aus erster Ehe noch zwei Söhne. Nach ihrer Rolle als Forrests Jugendfreundin Jenny spielte Robin Wright unter anderem für fünf Jahre eine Hauptrolle in House of Cards. Mit ihrem Ex Sean Penn (62) bekam die Golden Globe-Gewinnerin zwei Kinder. 2018 heiratete Robin ihren zweiten Ehemann – Medienberichten zufolge reichte sie allerdings in diesem Jahr die Scheidung ein.

Gary Sinise (67) spielte in "Forrest Gump" die Rolle des Leutnants Dan. Danach war er unter anderem rund zehn Jahre in "CSI: NY" zu sehen. Mit seiner Frau Moira Harris bekam der Schauspieler zwei Töchter und einen Sohn. Die Oscar-Preisträgerin Sally Field (75) war für ihre Rolle als Forrests Mutter bekannt. Später spielte sie beispielsweise Peter Parkers Tante May in den Spiderman-Filmen mit Andrew Garfield (39).

