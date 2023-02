Bei SAG Awards: Sally Field erinnert an Robin Williams (†)

Sally Field (76) vermisst ihren Kollegen. Die Schauspielerin ist berühmt geworden durch Rollen in zahlreichen bekannten Streifen. Unter anderem spielte sie in "Forrest Gump" oder auch "The Amazing Spiderman" mit. Eine ihrer bekanntesten Rollen verkörperte sie aber im Jahr 1994 neben Film-Legende Robin Williams (✝63) in "Mrs. Doubtfire." Vor rund neun Jahren starb ihr Co-Star plötzlich – nun widmet Sally Robin rührende Worte.

Auf dem roten Teppich der diesjährigen SAG Awards erinnerte sich die 76-Jährige an ihren verstorbenen Film-Kollegen. "Robin war Robin. Er war alles, was er zu sein schien: ein großzügiger, liebevoller, süßer, genial begabter Mann", schwärmte die Oscar-Preisträgerin im Gespräch mit People. Ganz emotional erklärte sie, wie sehr der Comedian ihr fehle: "Wir vermissen ihn sehr. Er hätte alt werden sollen wie ich, um Himmels willen. Ich hasse es, dass er nicht hier ist."

Schon seit über 60 Jahren steht Sally vor der Kamera – "Mrs. Doubtfire" war dabei eines ihrer wichtigsten Projekte. Für ihre große Karriere wurde die Hollywood-Ikone erst kürzlich geehrt. Bei den Screen Actors Guild Awards 2023 bekam sie eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

Getty Images Sally Field im Januar 2020 in Pasadena

Getty Images Robin Williams bei der "Monty Python's Spamalot"-Premiere in Las Vegas

Getty Images Schauspielerin Sally Field

