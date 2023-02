"Spiderman"-Reunion: Andrew Garfield und Sally Field vereint

Vor mehr als zehn Jahren standen Andrew Garfield (39) und Sally Field (76) gemeinsam vor der Kamera. In zwei Teilen der "The Amazing Spider-Man"-Reihe übernahmen die beiden Schauspiel-Stars die Hauptrollen: Peter Parker alias Spiderman und seine Tante May. Nun trafen sich die Co-Stars für einen ganz besonderen Anlass wieder: Bei den SAG Awards überreichte Andrew seiner Film-Kollegin Sally den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk!

In einer rührenden Ansprache ehrte der 39-Jährige seine ehemalige Spiderman-Tante, bevor er ihr den Award für ihre erfolgreiche Karriere überreichte. "Du feierst deine Erfolge nie selber. Aber heute Abend werden wir versuchen, dich dazu zu bringen", meinte der Brite mit glasigen Augen in einem Clip, der New York Post vorliegt. Nachdem er Sally schließlich den Preis überreicht hatte, schloss er die 76-Jährige in die Arme. Unter tosendem Applaus bedankte sich die Preisträgerin im Anschluss ganz emotional für ihre Auszeichnung.

Den Preis gewann die Hollywood-Bekanntheit für ihre außerordentliche Arbeit in der Filmwelt. Unter anderem war sie bei "Forrest Gump", "Licoln" und "Mrs. Doubtfire" zu sehen. In Letzterem war auch der verstorbene Comedian Robin Williams (✝63) mit dabei, der Sally offenbar immer noch sehr fehlt. "Er war alles, was er zu sein schien: ein großzügiger, liebevoller, süßer, genial begabter Mann", schwärmte sie in einem People-Interview bei der Award-Show.

Getty Images Andrew Garfield und Sally Field bei den SAG Awards 2023

Getty Images Andrew Garfield bei den Golden Globe Awards 2023

Getty Images Schauspielerin Sally Field

