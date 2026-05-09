Annemie Herren kämpft täglich mit Todestag von Bruder Willi

Vier Jahre nach dem Tod ihres Bruders Willi Herren (†45) kämpft Annemie Herren (62) noch immer täglich mit der Trauer. Beim "Bild-Renntag" sprach die Schwester des am 20. April 2021 verstorbenen Entertainers gegenüber Promiflash offen über ihren Schmerz. Auf die Frage, wie es ihr rund um den Todestag ergangen sei, antwortete sie ehrlich: "Mir ging es sehr schlecht. Der Todestag – ich habe jeden Tag Probleme damit. Ich denke jeden Tag an meinen Bruder."

Doch für Annemie bedeutet Willis Tod mehr als den Verlust eines Geschwisterkindes. Sie schilderte im Gespräch, dass Willi für sie wie ein eigenes Kind gewesen sei – denn sie war es, die ihn großgezogen hat. "Ich habe den großgezogen, da war der acht Jahre alt, weil meine Mama leider mit 39 Jahren gestorben ist. [...] Das war mein Baby", erklärte sie bewegend. Den frühen Tod ihrer Mutter kommentierte sie nicht weiter, doch klar wird: Annemie übernahm schon früh eine elterliche Rolle für ihren jüngeren Bruder.

Willi wurde am 20. April 2021 leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden – er war zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Neben seiner Schwester Annemie trauern auch seine Kinder um ihn. Seine Tochter Alessia Herren (24) hatte sich anlässlich des fünften Todestages mit einem emotionalen Instagram-Post an ihren verstorbenen Vater gerichtet und beschrieben, wie sehr ihr der Verlust das Herz zerrissen habe.

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Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / annemieherren Annemie und Willi Herren

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