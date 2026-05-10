Seit 2022 im Zölibat: Cheryl Burke teilt ein Liebes-Update

Cheryl Burke zieht kurz vor ihrem 42. Geburtstag ein sehr persönliches Zwischenfazit zu Liebesleben und Zölibat. Bei einer Veranstaltung im Calamigos Ranch Resort & Spa sprach die frühere Dancing with the Stars-Tänzerin mit dem Magazin Us Weekly über ihren aktuellen Beziehungsstatus – und der könnte kaum klarer sein. "Ich date mich selbst, und bis jetzt läuft es zu gut", erklärte Cheryl offen. Nach eigenen Worten sucht sie derzeit weder aktiv nach einem Partner noch hat sie Lust auf moderne Flirttools. Datingapps schließt die Profitänzerin komplett aus und betont, dass sie ihr Handy ohnehin schon genug benutze und keine weitere Ablenkung brauche.

Mit ihrer Offenheit knüpft Cheryl an frühere Statements an: Seit der Scheidung von ihrem Ex-Mann Matthew Lawrence (46) im Jahr 2022 lebt sie bewusst enthaltsam. Die beiden hatten sich 2006 kennengelernt, waren 2007 ein Paar geworden, trennten sich 2008, fanden 2017 wieder zueinander und gaben sich im Mai 2019 das Jawort, bevor schließlich das Ehe-Aus folgte. Schon 2025 erklärte Cheryl im Gespräch mit Us Weekly, sie müsse in Sachen Liebe noch heilen und habe erkannt, dass man Gefühle nicht kaufen könne. Auf die Frage, ob sie ihre intime Abstinenz manchmal bereue, reagierte sie damals schlagfertig: "Ich befriedige mich ständig selbst. Es ist toll. Wir sind startklar. Es gibt keinen emotionalen Ballast, der damit einhergeht." Jetzt betont sie erneut, ihre Entscheidung für das Zölibat sei "absolut" positiv für ihren Selbstrespekt und ihr Leben insgesamt gewesen und gebe ihr ein neues Gefühl von Stärke.

Auch wenn Cheryl DWTS 2022 nach 26 Staffeln als Profitänzerin verlassen hat, verfolgt sie das Format weiterhin aufmerksam und hat klare Vorstellungen, welche Promis dort künftig das Parkett erobern sollten. Besonders wünscht sie sich mehr moderne Persönlichkeiten und Creator, etwa bekannte Mental-Health-Experten. Namentlich nannte sie Jay Shetty (38), den sie sich gut auf dem Tanzparkett vorstellen kann. Politik sieht Cheryl dagegen weniger gern in der Show. Nachdem ihr ehemaliger Kollege Val Chmerkovskiy sich mehr Abstand zu Politikerauftritten gewünscht hatte, schloss sie sich dieser Meinung an und verwies darauf, dass "Dancing with the Stars" eine Wohlfühlshow sei – und politische Themen derzeit einfach sehr heikel seien.

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Getty Images Cheryl Burke bei der Asian Hall of Fame Induction Ceremony im Biltmore Los Angeles

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David Livingston/Getty Images Profi-Tänzerin Cheryl Burke bei "Dancing with the Stars" 2018

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Getty Images Cheryl Burke spricht bei The Wellness Experience in Cincinnati über mentale Gesundheit in BIPoC-Communities

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