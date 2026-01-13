Chilli Thomas und Matthew Lawrence geben Beziehungstipps

Rozonda Thomas (54) aka Chilli und Matthew Lawrence (45) lassen tief blicken: Im Gespräch mit People erzählen die Sängerin von TLC und der Schauspieler, was ihre Liebe seit 2022 stark macht – und welche Lektion sie aus früheren Beziehungen mitgenommen haben. Der wichtigste Rat der beiden, die aktuell eine Fernbeziehung zwischen Atlanta und Los Angeles führen und nun gemeinsam die Hallmark-Plus-Show "Second Chance Love" moderieren: "Achtet auf die Warnsignale." Matthew erklärt auch, wie er sie früher übersehen hat. Chilli ergänzt, dass man als junger Mensch die Signale zwar sehe, sie aber oft nicht als Gefahr erkenne. Heute wollen beide genau hinschauen – und geben damit anderen Paaren einen klaren Kompass.

Im Interview beschreibt Matthew zudem, wie leicht man kleine Alarmsignale wegwischt: "Oh, das war eine Red Flag. Ist okay. Ich lege sie mal beiseite. Gib mir noch eine." Chilli hält deshalb an ihrer "langen Liste" fest, die ihr wichtig ist: Man dürfe Kompromisse eingehen, aber nicht bei der eigenen Persönlichkeit. Für den Alltag der beiden bedeutet das: Ruhe vor Drama hat oberste Priorität. "Du brauchst einfach Frieden", sagt Chilli. Matthew stimmt zu: Kein toxischer Stress, stattdessen das Gefühl, über sich hinauszuwachsen. Kennengelernt haben sie sich 2022 zufällig im Flugzeug, als eine Schneesturm-Panne sie festsetzte. Aus sechs Monaten Freundschaft wurde Liebe, die beide als "easy breezy" beschreiben – mit dem Motto: Abwesenheit lässt das Herz wachsen.

Abseits der Kameras setzen Chilli und Matthew auf Einfachheit. Chilli erklärt, sie wünsche sich ein Zuhausegefühl, in dem Verwundbarkeit keine Schmerzen verursacht. Matthew beschreibt ihre Verbindung als "unantastbar" – ruhig, aber voller Funken, sowohl körperlich als auch geistig. Beide bringen ihre eigenen Lebensgeschichten in die Beziehung ein: Chilli hat Sohn Tron aus einer früheren Beziehung mit Dallas Austin und war Anfang der 2000er mit Usher (47) liiert. Matthew war von 2019 bis 2022 mit Cheryl Burke verheiratet. Heute verbindet Chilli und Matthew aber nicht nur Liebe, sondern auch die Arbeit: Als Co-Hosts der Show "Second Chance Love" auf Hallmark Plus begleiten sie fünf Paare in Sardinien, die einen neuen Versuch in ihrer Beziehung wagen. "Es lief ziemlich gut", sagt Matthew über die erste gemeinsame Produktion. Chilli ergänzt: "Alles fließt natürlich." Dieses Gefühl möchten beide auch in Zukunft bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Lawrence und Chilli Thomas im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / therealchilli Matthew Lawrence und Rozonda "Chilli" Thomas

Anzeige Anzeige

Getty Images Rozonda "Chilli" Thomas von TLC beim iHeartRadio Music Festival 2023 in der T-Mobile Arena in Las Vegas

Wie findet ihr Chillis "lange Liste" als Dating-Kompass? Smart – klare Grenzen, null Drama. Zu streng – ein bisschen Flexibilität schadet nie. Ergebnis anzeigen