Mädchen im Hotelzimmer: Jimi Blue erlebte Horror-Begegnung

In der aktuellen Staffel von Diese Ochsenknechts, die seit dem 21. April auf Sky verfügbar ist, sorgt Jimi Blue Ochsenknecht (34) für eine ordentliche Portion Gänsehaut. Gemeinsam mit YouTuber Dennis Koenig wagt sich der Schauspieler nachts in ein verlassenes Hotel, um dort auf Geisterjagd zu gehen. Zwischen flackernden Lichtern und knarrenden Gängen erinnert sich Jimi an ein Erlebnis, das ihn bis heute nicht loslässt: Während eines Drehs in Südengland will er als Kind nachts plötzlich ein Mädchen vor dem Spiegel stehen gesehen haben. Vor den Kameras rollt er diese alte Horror-Erinnerung wieder auf und nimmt die Zuschauer mit zurück in jene Nacht, die sich für ihn wie eine Szene aus einem Gruselfilm anfühlte.

Damals war Jimi nach eigener Erzählung etwa elf oder zwölf Jahre alt und mit seiner Mutter in einem alten Hotel untergebracht. In der Doku berichtet er, wie er mitten in der Nacht aufwachte: "Die Badezimmertür war, glaube ich, auf oder zu – ich weiß es nicht mehr. Und daneben war ein Spiegel und auf einmal stand so ein Mädchen davor", schildert er in der Serie. Voller Angst habe er sich unter der Decke versteckt: "Ich weiß nicht, was es genau war." Schließlich habe er panisch geschrien, seine Mutter geweckt und sei in Tränen ausgebrochen. "Sie meinte dann, ich habe so laut geschrien und so laut geweint, dass sie auch heutzutage noch sagt: 'Das war was Echtes'", erzählt Jimi. Eine Woche später sei das Hotel komplett evakuiert worden, weil es im Gebäude gebrannt habe.

Richtig unheimlich wurde es für den Realitystar laut eigener Aussage später noch einmal: Rund zehn Jahre nach dem Vorfall in England habe er eine TV-Dokumentation über ein Mädchen gesehen, das im Süden Englands eine Küche in Brand gesetzt haben soll. Zu dem Beitrag sei auch ein Foto eingeblendet worden. "Das sah genauso aus", erinnert er sich in der Sendung. "Genauso, wie ich es beschrieben habe. Mit dem weißen Kleid und so weiter – steht da und guckt einen so an. Ich habe voll Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe." Jimi berichtet außerdem von weiteren unheimlichen Momenten, in denen Spiegel eine Rolle gespielt hätten. Die Begegnungen haben bei ihm deutliche Spuren hinterlassen: "Wenn ich zum Beispiel in einem Hotelzimmer bin und da ist ein Spiegel direkt vorm Bett, ich hänge da was drüber oder hänge ihn ab", erklärt der Schauspieler.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025

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Sky Deutschland / David Bloomer "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026