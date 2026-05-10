Gustav Schäfer erzählt von lebensbedrohlichem Drama

Gustav Schäfer (37) hat bei Let's Dance einen besonders emotionalen Auftritt hingelegt – und nun verraten, welche dramatische Geschichte dahintersteckt. Der Tokio Hotel-Drummer, der am Freitagabend in der RTL-Show ausgeschieden ist, tanzte seinen "Magic-Moment-Tanz" in Köln für die zwei wichtigsten Menschen in seinem Leben: Ehefrau Linda und Tochter Lotti. Wie Gustav jetzt im Gespräch mit der Bild erzählt, musste er vor einigen Jahren um ihr Leben bangen. Nach einer langen Zeit, in der sich das Paar sehnlichst Nachwuchs gewünscht hatte, wurde die Schwangerschaft von einem Schock überschattet.

Gustav und Linda hatten sich nach vielen vergeblichen Versuchen für eine Hormontherapie entschieden. Als Linda schließlich schwanger war, brach sie plötzlich zusammen. Ärzte stellten fest, dass sich ein Embryo im Eileiter festgesetzt hatte, während sich ein weiterer in der Gebärmutter entwickelte. "Das war kurz vor knapp, dass ich fast meine Frau und Tochter verloren hätte", schildert Gustav die belastende Situation im Interview. Den Embryo im Eileiter mussten die Mediziner entfernen, doch in der Gebärmutter wuchs Lotti heran. "Das war Lotti. Unser kleiner Lottogewinn", sagt Linda unter Tränen. Die schwere Zeit hat den Musiker nachhaltig geprägt. Deshalb stand für ihn früh fest, dass er seinen "Magic Moment" bei "Let's Dance" genau dieser Geschichte widmen und damit gleichzeitig auf das Thema Hormonbehandlungen aufmerksam machen wollte.

Heute sprechen Gustav und Linda auch mit Lotti offen über ihre besondere Entstehungsgeschichte. "Wir reden ganz offen mit ihr darüber, aber natürlich kindgerecht. Wir machen daraus kein Geheimnis", betont der Trommler gegenüber der Bild. Dem Paar sei wichtig, dass mehr über Reproduktionsmedizin geredet wird. Gustav nennt ausdrücklich Themen wie die verschiedenen medizinischen Möglichkeiten und auch Krankheiten wie Endometriose, mit denen sich viele Frauen im Alltag auseinandersetzen müssen. Für den Musiker ist der öffentliche Auftritt bei "Let's Dance" ein wichtiger Schritt gewesen, um das Erlebte zu verarbeiten. Er könne nun für sich sagen, dass er in seinem Leben "richtig Glück gehabt" habe – mit seiner Frau, seiner Tochter und ihrer gemeinsamen Geschichte.

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Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel

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Instagram / gustavschaefer Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer, seine Frau Linda und seine Tochter, 2024

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gustavschaefer Schlagzeuger Gustav Schäfer mit Tochter Lottie im Januar 2026

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