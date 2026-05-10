Kim Kardashian und Lewis Hamiltons massiver CO₂-Fußabdruck

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sind nicht nur frisch verliebt – ihr Liebesglück hinterlässt offenbar auch einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck. Seit Beginn ihrer Beziehung zu Beginn des Jahres soll die Realityikone den Formel-1-Champion mit ihrem Privatjet für rund 115 Millionen Euro quer um den Globus geflogen haben. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Sun summieren sich die CO₂-Emissionen der beiden auf das rund 84-Fache dessen, was eine Durchschnittsperson in Großbritannien pro Jahr durch Flugreisen verursacht – nämlich 4,5 Tonnen.

Besonders ins Gewicht fällt dabei ein 24-Stunden-Date im vergangenen Monat, bei dem Kim eigens nach Großbritannien flog, um Lewis abzuholen und ihn anschließend mit nach Amerika zu nehmen. Laut dem Luftfahrtexperten Jack Sweeney soll allein dieser Trip rund 100 Tonnen CO₂ verursacht haben. Auch Kims Flug zu Beginn der Beziehung schlug demnach mit 50 Tonnen zu Buche, die anschließende Weiterreise des Paares nach Paris zum dritten Date mit weiteren vier Tonnen.

Pikant ist dabei vor allem Lewis' persönliche Geschichte zum Thema Privatjets: Sein Freund und Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard (55) verriet im "Up To Speed"-Podcast, dass Lewis seinen eigenen Jet bereits 2019 verkauft hatte – aus Umweltbewusstsein. "Im Interesse des Planeten hat er ihn verkauft", erklärte David. "Das bedeutet nicht, dass er nicht mehr privat fliegt, er hat nur nicht das schlechte Gewissen, einen eigenen zu besitzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Klimakompensation ist."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Getty Images Lewis Hamilton, Mai 2025