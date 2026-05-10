Unangenehmer TV-Moment: Dieter Bohlen kontert Laura Wontorra

Beim großen Finale von DSDS, in dem auch Kultkandidat Menowin Fröhlich (38) um den Sieg sang, kam es am Samstagabend zu einem recht unangenehmen Moment zwischen Moderatorin Laura Wontorra (37) und Jurychef Dieter Bohlen (72). Laura sprach in der Live-Show bei RTL offen darüber, dass sie und der Poptitan in der Vergangenheit öfter aneinandergeraten seien. "Dieter, wir hatten uns ja auch immer so ein bisschen in der Wolle", sagte sie auf der Bühne. An welche Situationen sie in diesem Moment genau gedacht hat, ist unklar. Dieters Reaktion darauf ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten – und fiel alles andere als freundlich aus.

Der 72-jährige Musiker, der in diesem Jahr von Bushido (47) und Isabel Glück (35) in der Jury unterstützt wird, gab sich verwundert über Lauras Aussage und konterte mit einem echten Seitenhieb. "Wie kommst du darauf, dass wir uns in der Wolle hatten? Weil das in den Medien gestanden hat, oder was?", fragte er verdutzt. Dann legte er sogar noch nach: "Alle versuchen sich immer an meinem Namen zu rubbeln, damit sie mal in die Presse kommen. Ich habe das auf jeden Fall nicht so empfunden, dass wir uns in der Wolle hatten." Die Moderatorin ließ den Angriff unkommentiert und reagierte nur mit einem verlegenen Lächeln. Später erklärte sie: "Ich liebe Dieter-Bohlen-Weisheiten, weil du in den meisten Fällen recht hast." Doch das nutzte Dieter für eine weitere Spitze: "Wie meinst du das, in den meisten Fällen. Wo denn nicht?"

Von Bushido bekam Laura hingegen deutlich freundlichere Töne zu hören. Der Rapper lobte die Moderatorin während der Show vor laufender Kamera: "Laura, deine Anmerkungen sind unglaublich: spitzfindig, Wortspiele, top!" Die TV-Bekanntheit reagierte darauf bescheiden und betonte, sie habe ein großes Team im Rücken, das sie unterstütze. Laura steht seit drei Staffeln für "Deutschland sucht den Superstar" vor der Kamera und ist auch aus dem Sportbereich vielen Zuschauern vertraut. Dieter wiederum prägt die Castingshow mit seinen Kommentaren seit vielen Jahren. Auf der Bühne treffen damit zwei starke TV-Persönlichkeiten aufeinander, die beide für klare Worte bekannt sind – und deren kleine Sticheleien im Live-TV für besonders aufmerksam verfolgte Momente sorgen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dieter Bohlen und Laura Wontorra bei DSDS

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026