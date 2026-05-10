Diana Amft startet mit 50 Jahren ihre Schlager-Karriere neu

Diana Amft (50) will nach 30 Jahren zurück auf die Schlagerbühne. Die meisten werden die Schauspielerin in erster Linie aus Kultfilmen wie "Mädchen Mädchen" oder der Serie "Doctor's Diary" kennen. Dabei träumte sie immer von der großen Karriere als Schlagersängerin. Das soll jetzt Realität werden, denn zusammen mit dem Musiker Kai Becker veröffentlicht Diana den romantischen Song "Jemand wie du". "Also wenn's eine Karriere wird, wär's super! Da ich Schlager-Fan bin, dachte ich mir, vielleicht ist es jetzt einfach die richtige Zeit. Ich fand die Idee auch toll, ein Zeichen zu setzen, dass man nie zu alt dafür ist, etwas Neues auszuprobieren", erzählt sie im Bild-Interview.

Musik begleitet Diana schon einen Großteil ihres Lebens: "Ich liebe Singen und irgendwie ist es mir in meinem Beruf als Schauspielerin immer wieder über den Weg gelaufen." Schon als Studentin in den 90er-Jahren bekam sie die Chance für eine Musikkarriere. In einer Zeitungsanzeige las sie von einem Casting für ein Gesangsduo und beschloss, es zu versuchen: "Dann bin ich in eine Telefonzelle gegangen und habe mit Pfennigen dort angerufen und mich beworben. Und bin tatsächlich genommen worden." So wurde die 50-Jährige Teil des Duos Patrick und Diana, das im Raum München auf der Bühne stand. Einen Zeitungsartikel über ein gemeinsames Konzert mit Bernhard Brink (73) bewahrt Diana bis heute stolz auf.

Wie viel die Musik ihr bedeutet, zeigte Diana auch zu ihrem 50. Geburtstag im November vergangenen Jahres. Zu ihrem runden Geburtstag hatte die Seriendarstellerin einen ganz besonderen Wunsch: Sie würde gerne ein Duett mit Schlagerstar Howard Carpendale (80) singen. "Wenn jemand mir das zu meinem 50. schenken möchte, dann nur zu", witzelte sie im Interview mit dem Stern. Auch wenn Diana in den vergangenen Jahren hauptberuflich als Schauspielerin arbeitete, machte sie auch immer wieder Musik. 2004 sang sie auf dem Soundtrack von "Mädchen Mädchen 2". Heute würde sie sogar zum Ballermann nicht Nein sagen: "Wenn wir gebucht werden – warum nicht?"

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IMAGO / SKATA Diana Amft, deutsche Schauspielerin

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Instagram / kai.becker.official Diana Amft und Kai Becker im Mai 2026

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Karoline Herfurth, Diana Amft und Felicitas Woll in "Mädchen, Mädchen"