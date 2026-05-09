DSDS-Finale: Deutschland hat seinen neuen Superstar gefunden

DSDS ist zu Ende gegangen und Deutschlands neuer Superstar steht fest. Und das Finale war sicher ein Kopf-an-Kopf-Rennen, denn schlechte Kritik gab es nicht so wirklich – die Jury um Dieter Bohlen (72) war zufrieden mit den Finalisten. Am Ende entscheiden aber die Fans mit ihren Anrufen. Nachdem Abii Faizan bereits nach dem Battle ganz zu Beginn ausgeschieden war, entschied sich alles zwischen Paco Simic, Tyrell Hagedorn, Constance Dizendorf und Menowin Fröhlich (38). Und vor allem einer konnte das Publikum so richtig überzeugen: Sie voten Menowin zum neuen Superstar. Eine Freude vor allem für Dieter, denn er betonte mehrfach, dass Menowin sein Favorit ist.

Im Finale präsentierten die Kandidaten ihr Können noch einmal in der vollen Bandbreite. Es wurde ein Song, ausgesucht von der Jury, präsentiert und im Anschluss das Lied, das der Gewinnertitel werden sollte. Letzterer wurde individuell auf jeden Kandidaten zugeschnitten. Menowin sang als Erstes einen Song, mit dem er viel verbindet: "Billie Jean" von Michael Jackson (†50). Den performte er schon 2010 und konnte damit beweisen, wie sehr er sich weiterentwickelt hat. Sein eigener Song heißt "Mercy On Me" und beschreibt seine persönliche Reise zwischen beiden DSDS-Teilnahmen. "Ich liebe es einfach, Musik zu machen, und wir haben alle einen tollen Weg gemacht. Ich wünsche mir nichts anderes, als Superstar zu werden", betonte er nach seinem letzten Auftritt.

Vor allem für Menowin war dieses Finale ein besonderes. Der Sänger stand schon einmal 2010 als einer der letzten beiden auf der DSDS-Bühne und weiß, wie sich das anfühlt. Damals durchlebte er eine schwere Zeit und wollte vor allem gewinnen. Umso enttäuschender war zu dem Zeitpunkt der zweite Platz hinter Mehrzad Marashi (45). Rückblickend glaubt der 38-Jährige aber, dass seine Platzierung für ihn besser war. "Ich glaube, damals wäre ich vielleicht tot gewesen. Wenn ich damals Superstar geworden wäre, wäre ich heute tot", erklärte er gegenüber RTL. Er kämpfte mit Drogen und Alkohol und musste eine Haftstrafe verbüßen. Nach seiner Niederlage bei DSDS wurde Menowin klar, dass er sein Leben ändern muss. Und das tat er. Heute ist er mit einem ganz anderen Mindset ins Finale der Show gegangen und konnte die Zeit auf der Bühne richtig genießen.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026