Mick Jagger (81) und Melanie Hamrick (37) turteln auf Gala

Mick Jagger (82) und seine Partnerin Melanie Hamrick (38) haben sich bei der Spring Gala des New York City Ballet von ihrer verliebten Seite gezeigt. Hand in Hand betraten sie das David H. Koch Theater und zogen dabei alle Blicke auf sich. Mick erschien ganz in seinem typischen Rockstar-Look, wie das Magazin Hello! berichtet: schwarzer Anzug, navyblaues Hemd und seine markante dunkle Sonnenbrille. Melanie strahlte in einem schulterfreien, silbern schimmernden Abendkleid, das bei jedem Schritt funkelte. Auf dem roten Teppich standen die beiden eng beieinander – Mick legte schützend den Arm um Melanies Taille, sie lehnte sich lächelnd an ihn.

Die Stimmung zwischen den beiden wirkte entspannt und herzlich. Immer wieder wurden die beiden beim Händchenhalten fotografiert, und Mick winkte zwischendurch sogar Schaulustigen zu. Für Melanie hatte der Abend eine ganz besondere Bedeutung: Als ehemalige Tänzerin des American Ballet Theatre ist sie der Welt des Balletts nach wie vor eng verbunden. Die Spring Gala des New York City Ballet gehört zu den glamourösesten Veranstaltungen im Ballettkalender – und das Paar war in diesem Rahmen zweifellos ein Blickfang. Auf die Frage, ob die Rolling Stones bei ihrer und Micks Hochzeit auftreten würden, reagierte Melanie lachend mit den Worten: "Wessen Hochzeit?" Weitere Einzelheiten zu möglichen Heiratsplänen nannte sie nicht – sie meinte lediglich, dass alles zu gegebener Zeit entschieden werden würde.

Mick und Melanie sind seit 2014 ein Paar und haben gemeinsam einen Sohn namens Deveraux. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Backstage-Treffen bei einem Rolling-Stones-Konzert in Tokio. Die 44 Jahre Altersunterschied waren von Anfang an Gesprächsstoff – doch das Paar hält seit über einem Jahrzehnt zusammen. Micks Privatleben sorgte zuletzt auch durch ein neues Buch für Schlagzeilen: In "The Rolling Stones: The Biography" beleuchtet Autor Bob Spitz brisante Details aus der turbulenten Vergangenheit des Sängers. Verheiratet war Mick bislang nur einmal: 1971 heiratete er Bianca Pérez-Mora Macias, von der er sich sieben Jahre später scheiden ließ.

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Getty Images Mick Jagger and Melanie bei der New York City Ballet Spring Gala 2026 in New York

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Getty Images Bei der New York City Ballet Spring Gala: Mick Jagger und Melanie Hamrick

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Instagram / melhamrick Familienfoto zum 9. Geburtstag von Mick Jaggers Sohn Deveraux.