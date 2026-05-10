James Caan bricht Gianni Russos Rippen beim "Der Pate"-Dreh

Es ist der Mafia-Klassiker schlechthin: Seit 1972 zieht "Der Pate" Millionen von Fans in seinen Bann. Doch während Francis Ford Coppolas (87) Meisterwerk auf der Leinwand für Gänsehaut sorgt, ging es hinter den Kulissen offenbar noch heftiger zu, als es das Drehbuch vorsah. Schauspieler Gianni Russo erlitt nach eigenen Angaben während der Dreharbeiten echte Verletzungen durch seinen Co-Star James Caan (86). Der legendäre Straßenkampf zwischen den beiden Figuren – Sonny Corleone und Carlo Rizzi – soll für Gianni mit mehreren gebrochenen Rippen und einem angebrochenen Ellbogen geendet haben. Im Interview mit Entertainment Weekly schilderte Gianni, was damals hinter den Kulissen wirklich passiert sein soll.

Dem Schauspieler zufolge hatten er und sein Co-Star die Szene rund eineinhalb Tage lang gemeinsam choreografiert. Doch beim eigentlichen Dreh habe James plötzlich improvisiert und die Situation eskalieren lassen: "James wurde meiner Meinung nach etwas aggressiv und improvisierte ein paar Dinge, wie zum Beispiel den kleinen Schlagstock, den er nach mir warf, als ich von der Treppe kam. Er traf mich damit direkt am Kopf", schilderte der Darsteller und fuhr fort: "Er biss mir in die Hände; als ich herauskroch, hob er mich buchstäblich mit seinem Tritt hoch [und brach mir dabei die Rippen]... nichts davon sollte eigentlich passieren", so Gianni gegenüber dem Magazin.

Gerüchten zufolge war die Stimmung zwischen den beiden Schauspielern bereits vor dem Dreh extrem angespannt. James soll skeptisch gegenüber Gianni gewesen sein – wohl auch, weil dieser im echten Leben tatsächlich Verbindungen zur Mafia gehabt haben soll. Trotz der schweren Verletzungen gab es jedoch nie eine offizielle Beschwerde. Gianni nahm die Abreibung hin, stellte aber gegenüber Entertainment Weekly ein für alle Mal klar: "Jimmy und ich sind überhaupt keine Freunde, glaubt mir."

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Getty Images Gianni Russo, Schauspieler

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Getty Images Gianni Russo, amerikanischer Schauspieler

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Getty Images James Caan, Schauspieler

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