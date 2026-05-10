Annemie Herren bereut frühzeitigen KDRS-Exit vor zwei Jahren

Rund zwei Jahre nach ihrem vorzeitigen Ausstieg bei Kampf der Realitystars spricht Annemie Herren (62) offen darüber, wie sehr sie diese Entscheidung noch immer beschäftigt. Im Gespräch mit Promiflash beim Bild-Renntag gab die Realitystar-Bekanntheit zu, dass sie ihren damaligen Exit aus gesundheitlichen Gründen bis heute bereut. "Das habe ich leider abgebrochen – gesundheitlich. Das habe ich so bereut", so Annemie gegenüber Promiflash. Gleichzeitig blickt sie nach vorne und hofft auf eine neue Chance im Reality-TV – sogar mit einem konkreten Wunschformat: Promi Big Brother hat sie dabei bereits ins Spiel gebracht.

Auf die Frage, ob sie bald wieder in einer Show zu sehen sein werde, antwortete sie zuversichtlich: "Ja, ich hoffe, dass ich bald mal wieder eine Anfrage für ein Projekt bekomme." Eine genaue Zusage für ein neues Projekt gibt es bislang jedoch noch nicht. Annemie hofft schlicht darauf, dass sich eine passende Gelegenheit ergibt.

2024 hatte Annemie an "Kampf der Realitystars" teilgenommen – als Hommage an ihren verstorbenen Bruder Willi Herren (†45), der die Show 2020 selbst mitgemacht hatte, nur ein Jahr vor seinem Tod 2021. Damals litt sie am Drehort unter starkem Heimweh und hatte nach eigenen Angaben noch nie so lange von zu Hause weg verbracht. Letztlich waren es aber gesundheitliche Probleme, die sie dazu bewogen, den Star-Strand vorzeitig zu verlassen – eine Entscheidung, die sie heute offensichtlich nicht mehr losgelassen hat.

Anzeige Anzeige

Imago Annemie Herren beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Annemie Herren, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / annemieherren Annemie und Willi Herren