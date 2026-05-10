Prinz Archie erreicht royalen Meilenstein vor Cousin Louis

Prinz Archie (7) feierte am 6. Mai seinen siebten Geburtstag – und der Sohn von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) hat trotz seines jungen Alters bereits einen bemerkenswerten royalen Meilenstein erreicht, auf den sein Cousin Prinz Louis (8) noch wartet. Als Archie gerade einmal wenige Monate alt war, begleitete er laut Mirror seine Eltern auf deren offizieller Königstour durch Südafrika im Jahr 2019. Dabei war er hautnah dabei, als Harry und Meghan ihre royalen Verpflichtungen erfüllten – und bekam sogar die Gelegenheit, den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu (†90) zu treffen.

Sein Cousin Louis, der im April acht Jahre alt geworden ist, hat eine solche Auslandsreise bis heute nicht unternommen. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Zunächst verhinderten die Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 einen solchen Trip, danach bremste die Krebserkrankung seiner Mutter Prinzessin Kate (44) im Jahr 2024 weitere Pläne aus. Dabei hatten seine älteren Geschwister ebenfalls früh erste Erfahrungen gesammelt: Sein Bruder Prinz George (12) war bei seiner ersten Königstour nach Australien und Neuseeland gerade einmal neun Monate alt, Schwester Prinzessin Charlotte (11) begleitete die Familie beim Kanada-Besuch 2016 im Alter von 16 Monaten.

Zum Ehrentag des jungen Royals postete Meghan einige süße Schnappschüsse. Auf Instagram zeigte die Herzogin zwei seltene Fotos aus dem Familienalbum: ein Polaroid aus Archies Babyzeit und ein aktuelles Bild. Dazu schrieb die stolze Mama schlicht: "Sieben Jahre später... Alles Gute zum Geburtstag, unserem süßen Jungen!"

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Instagram / meghan Prinz Archie, 2025

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Instagram / meghan Meghans Instagram-Post zu Prinz Archies siebtem Geburtstag: Schnappschuss von Prinz Harry mit seinem Sohn Archie