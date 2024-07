Trat Billy Ray Cyrus einen "Dancing with Stars"-Mitarbeiter?

2007 trat Billy Ray Cyrus (62) bei Dancing with the Stars an. Im Podcast "Sex, Lies and Spray" offenbart die Profitänzerin Cheryl Burke nun eine beängstigende Situation, die sie mit dem Country-Sänger erlebte. "Wir hatten Generalprobe, bevor wir auf Sendung gingen, etwa zwei Stunden vor der Show. Und wir machen das so, als wäre es [die echte Sendung], nur dass es eine Version für Erwachsene ist, weil [der Moderator] Tom Bergeron immer nur Mist erzählt und es so lustig ist", erklärt Cheryl vorneweg. Der Aufnahmeleiter habe Billy Ray gebeten, auf seine Position zu gehen, was dieser aber ignorierte: "Der Aufnahmeleiter hatte schon drei-, viermal nachgefragt, und Billy Ray hat ihn aus dem Nichts getreten. Er hat ihm einen regelrechten Eselstritt verpasst." Ein Moment, der sie kurz entsetzte, weil der Mitarbeiter immer nett zu allen sei.

Cheryl habe sofort eingegriffen und versucht, Billy Ray zu beruhigen. "Tritt ihn nicht, lass ihn in Ruhe, tritt niemanden", habe sie ihn zurechtgewiesen. Dass es sich um ein Missgeschick handelte, schließt die 40-Jährige aus. Viel eher glaube sie, dass der US-Amerikaner angespannt gewesen sei. "Das war durchaus beabsichtigt. Vielleicht war er nervös, aber man kann niemanden körperlich verletzen", betont sie. Billy Ray und seine Tanzpartnerin Karina Smirnoff flogen in der siebten Folge aus dem Wettbewerb. Cheryl, die mit dem Schauspieler Ian Ziering (60) antrat, musste eine Folge später gehen.

Es scheint nicht die erste Entgleisung von Billy Ray zu sein. Erst vor wenigen Tagen geriet eine erschreckende Audioaufnahme an die Öffentlichkeit, in der der 62-Jährige seine Ex Firerose und sogar seine Tochter Miley Cyrus (31) heftig beschimpfte. Laut Daily Mail soll er seine Noch-Ehefrau unter anderem als "egoistische, verdammte Schl*mpe" bezeichnet haben. "Ich weiß nicht, wer zum Teufel du denkst, dass du bist, aber du hörst einfach nicht zu", soll er gewettert haben. Auch seine Tochter bezeichnete er angeblich als den "Teufel". Bei Instagram erklärte Billy Ray, dass er damals am "Ende seiner Kräfte" gewesen sei und ihm langsam klar geworden war, dass "etwas nicht stimmte".

Anzeige Anzeige

David Livingston/Getty Images Profi-Tänzerin Cheryl Burke bei "Dancing with the Stars" 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Billy Rays Reaktion? Untragbar. Jemanden körperlich anzugehen, ist niemals eine Lösung. Na ja, ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de