So verlor Hannah Kerschbaumer als Vierjährige ihren Fuß

Hannah Kerschbaumer (33) teilt ein schweres Kindheitserlebnis mit ihrer Community: Die Reality-TV-Bekanntheit schildert jetzt auf Instagram, wie sie als Kind bei einem Unfall im heimischen Garten ihren Fuß verlor. Auslöser war ein Rasentraktor der Familie, den ihr Opa fuhr. Ihren Beitrag versieht Hannah mit einer deutlichen Warnung und schreibt: "Triggerwarnung: Ich habe meinen Fuß durch einen Rasentraktor verloren. Bitte nehmt Gartengeräte, Rasentraktoren, Rasenmäher, Kettensägen, Heckenscheren etc. ernst." Rückendeckung bekommt Hannah dabei von Maren Wolf (34) und Tobias Wolf (34), denen sie dafür dankt, dass sie sie ermutigt haben, ihre Geschichte öffentlich zu machen und so aufzuklären.

Besonders wichtig ist der Reality-TV-Bekanntheit die Warnung vor einem falschen Sicherheitsgefühl: Man solle sich nicht blind auf Schutzmechanismen verlassen, betont sie. "Es ist kein Spielzeug und nein, man kann sich auch nicht auf den vermeintlichen Sicherheitsschutz der Firmen verlassen. Unser familiärer Rasentraktor sollte auch aufhören zu mähen", erklärt die TV-Persönlichkeit weiter. Mit ihrem Posting will sie andere sensibilisieren, in Gärten und auf Grundstücken genauer hinzuschauen und Kinder konsequent von laufenden Geräten fernzuhalten. Zum Schluss richtet sie einen emotionalen Appell an ihre Follower: "Passt einfach auf eure Liebsten auf, ja?"

Für Hannah ist diese Offenbarung Teil einer schwierigen Phase in ihrem Leben. Zuletzt machte die Influencerin eine emotionale Zeit durch, als ihr Großvater verstarb. Auch damals wandte sie sich mit einer persönlichen Botschaft an ihre Community auf Instagram, um ihre Fans an dem schweren Moment teilhaben zu lassen und sich für den Tag der Beisetzung aus den sozialen Medien zurückzuziehen.

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihre Tochter Noa, Januar 2026

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Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin