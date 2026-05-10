Spontane Trennung: Natascha Ochsenknecht reflektiert Ehe-Aus

2009 endete die Ehe von Natascha (61) und Uwe Ochsenknecht (70). Bis heute spricht die TV-Bekanntheit nur selten über die Beziehung mit dem Schauspieler. Im Podcast "tigges trifft" macht sie jetzt eine Ausnahme und erinnert sich an den entscheidenden Moment, in dem sie die Ehe spontan beendete. Schon in den Jahren zuvor habe es immer wieder Krisen gegeben, aber während einer Reise nach Kapstadt zog Natascha dann die Reißleine. Alles begann damit, dass sie mit der damals noch kleinen Tochter Cheyenne alleine vorliegen musste, weil Uwe sich noch zu einer Lesung verpflichtet hatte. "Scheiß' doch auf die Lesung! Es ist jetzt nicht so, dass wir am Hungertuch nagen", habe die dreifache Mutter damals gedacht.

Der erste Morgen, nachdem Uwe nachgekommen war, gab ihr dann offenbar den Rest. Der Filmstar habe zum wiederholten Mal schlechte Laune gehabt und die Familie habe sich am Frühstückstisch angeschwiegen. Ursprünglich hatte das Ex-Paar in der Traumkulisse Südafrikas seinen 20. Hochzeitstag umgeben von geliebten Menschen feiern wollen. Stattdessen habe Natascha Uwe plötzlich verkündet: "Ich trenne mich von dir." Sie habe in dem Moment realisiert: "Dieses Gesicht zieht mich runter." Solche Momente habe es auch schon zuvor in der Ehe gegeben. Die beiden trennten sich bereits einmal, versuchten aber, sich wieder zusammenzuraufen: "Wir hatten die Abmachung: Wir gucken mal, dass wir so einmal im Monat, vielleicht ein Wochenende abhauen oder alle zwei Monate oder dass wir mal essen gehen", erinnert sich die 61-Jährige. Diese Vereinbarung, um mehr Zweisamkeit zu schaffen, habe genau einen Abend gehalten.

Heute weiß Natascha genau, woran die Ehe Uwe mit scheiterte. Es habe zum einen Kommunikation gefehlt und auf der anderen Seite habe der größer werdende Ruhm ihres Mannes die Ehe belastet. Die Designerin habe versucht, Familie und Partnerschaft gleichzustellen und zusammenzuhalten, während sie den Eindruck hatte, Uwe lebe mehr in der Glamourwelt der deutschen Filmbranche. Ein richtiges Verhältnis haben die zwei heute laut ihr nicht mehr. Auch die Beziehung der gemeinsamen Kinder zu ihrem Vater war in der Vergangenheit nicht immer einfach. Aktuell scheinen Cheyenne, Jimi Blue und Wilson Gonzalez sich wieder besser mit Uwe zu verstehen.

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Weltpremiere der Blinded by Delight Grand Show 2025 im Friedrichstadt-Palast in Berlin

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W.Eibermann/face to face Uwe und Natascha Ochsenknecht, 2009

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Getty Images Natascha, Uwe und Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2009 in Berlin