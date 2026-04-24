Mit Ex-Sieger Robert Irwin: Dann startet das DWTS-Spin-off

Robert Irwin (22) kehrt in die Welt von Dancing with the Stars zurück, diesmal allerdings nicht als Teilnehmer, sondern in einer ganz neuen Rolle. Der Sohn von Tierexperte Steve Irwin (†44) wird das Spin-off "Dancing with the Stars: The Next Pro" moderieren. Das gab Disney im Rahmen des Hulu Get Real House Events bekannt. In der neuen Show treten zwölf aufstrebende Tänzer gegeneinander an, ziehen gemeinsam in ein Haus und durchlaufen einen intensiven Auswahlprozess – mit dem Ziel, einen begehrten Platz als Profitänzer in der 35. Staffel von "Dancing with the Stars" zu ergattern. "Zum ersten Mal in der Geschichte von 'Dancing with the Stars' werden die besten Tänzer um einen Platz als nächster Profi kämpfen", sagte Robert in einem Teaser und fügte hinzu: "Möge der härteste Tanzkampf beginnen."

Neben Robert werden auch Mark Ballas und seine Mutter Shirley Ballas als Jurymitglieder zu sehen sein. Darüber hinaus sind wechselnde ehemalige Profis als Gastjuroren und Mentoren für die Kandidaten geplant. Die Show wird ab dem 13. Juli auf ABC ausgestrahlt, die Folgen sind jeweils am darauffolgenden Tag auf Hulu verfügbar. Wer als Kandidat in der Sendung mitmacht, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Disney verriet außerdem bereits zwei der ersten prominenten Teilnehmer der regulären 35. Staffel: "Summer House"-Star Ciara Miller und Reality-TV-Bekanntheit Maura Higgins (35) aus "The Traitors". Die vollständige Besetzung der neuen Staffel soll ebenfalls noch folgen, die Ausstrahlung ist für den Herbst auf ABC und Disney+ geplant.

Vor rund einem Monat hatte die Daily Mail berichtet, dass Robert das Projekt nicht nur moderieren, sondern sogar selbst mit angeschoben haben soll. Ein Insider beschrieb das Konzept damals so: "Es wird sich ein bisschen wie Big Brother meets 'Dancing With The Stars' anfühlen." Demnach sollten die Kandidaten zusammenleben, gemeinsam trainieren und Woche für Woche im Haus gegeneinander antreten, während die Kameras auch hinter die Kulissen blickten.

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" während des AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre

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Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seiner Nichte Grace

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Getty Images Robert Irwin bei der Premiere von "Nuremberg" beim AFI Fest 2025 im TCL Chinese Theatre, präsentiert von Fiji Water