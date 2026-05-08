Bonnie Tyler verriet traurige Wahrheit zu ihrem Hit vor Koma

Kurz bevor Bonnie Tyler (74) wegen einer Notoperation ins Krankenhaus musste, sprach die walisische Sängerin in der britischen Talkshow "Lorraine" offen über die finanzielle Seite ihres größten Hits "Total Eclipse of the Heart". Moderatorin Lorraine Kelly machte dabei deutlich, was viele Fans vermuten dürften: Der Song sei überall zu hören, werde in Werbespots verwendet und habe auf Spotify über eine Milliarde Streams. Man könnte meinen, Bonnie könne sich entspannt zurücklehnen. Doch die 74-Jährige räumte in dem Interview, das im Februar stattfand, mit diesem Irrtum auf – und das auf erfrischend direkte Weise.

"Ich habe den Song nicht geschrieben!", stellte Bonnie klar. Die Tantiemen aus dem Streaming-Geschäft fließen demnach nicht an sie, sondern an den Komponisten und Produzenten Jim Steinman, der den 1983 erschienenen Popsong schrieb. Seit Jims Tod gehe das Geld wohl an seine Familie, so die Sängerin. Trotzdem schwärmt Bonnie bis heute von dem Moment, als sie den Song zum ersten Mal hörte: "Schauer liefen mir den Rücken runter", sagte sie und betonte: "Ich konnte es nicht glauben, dass er mir diesen Song zum Singen gab. Ich wollte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten." Lorraine Kelly erinnerte sie daran, dass der Song immerhin Platz 1 in den USA erreichte – eine Leistung, die ihr niemand nehmen kann.

Das Interview bei "Lorraine" war Bonnies letzter TV-Auftritt, bevor sie sich einer Notoperation wegen einer Darmperforation unterziehen musste. Die Sängerin liegt seither im künstlichen Koma auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Nähe ihres Zuhauses in Faro, Portugal. Ihr Sprecher bat die Öffentlichkeit um Privatsphäre und kündigte an, sich zu melden, sobald es neue Informationen gibt. Bonnie, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins heißt, ist vor allem für ihre unverwechselbare raue Stimme bekannt. Im Jahr 2023 erhielt sie einen MBE für ihre Verdienste um die Musik – eine Ehrung, die sie als den "Höhepunkt" ihrer Karriere bezeichnete.

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Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

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Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987

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Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms