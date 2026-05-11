Herzklopfen pur: So erlebte Ronja Menowins DSDS-Sieg mit

Menowin Fröhlich (38) hat es geschafft: Der Sänger ist Deutschlands Superstar 2026 – und das nach einer bemerkenswerten Reise, die für ihn bereits 2005 begann. Während er im Finale auf der Bühne stand und auf das Ergebnis wartete, hielt im Publikum eine Person ganz besonders den Atem an: seine Freundin Ronja Lehmann. Mit Tränen in den Augen und rasend schnellem Herzschlag fieberte sie vom Zuschauerraum aus mit – und konnte ihre Erleichterung nach dem Triumph kaum in Worte fassen. Gegenüber RTL erklärte sie: "Ich war einfach nur froh, dass die Reise, die hier vor 22 Jahren begonnen hat, endlich einen schönen Abschluss gefunden hat. Und ich war einfach total erleichtert. Ich war einfach nur froh, dass es dann vorbei war."

Besonders aufwühlend war für Ronja der Moment unmittelbar vor der Siegerverkündung. Menowin stand auf der Bühne, sie im Publikum – getrennt, und doch ganz nah. "Mein Herz ist mir fast aus der Brust geschlagen. So extrem. Und wenn du ihn dann siehst. Und du kannst nicht hin und du kannst ihm nichts sagen und du stehst nur da und du schaust ihn an und er schaut dich an", schilderte sie im RTL-Interview. Menowin selbst bestätigte, dass er ihre Unterstützung auch im größten Finalstress gespürt habe: "Ich habe sie schon die ganze Zeit wahrgenommen. Ich habe gesehen, dass sie sich Sorgen gemacht hat und immer wieder rübergeguckt hat. Ja, aber ich habe sie gespürt. Ich habe gefühlt, dass sie da ist. Und sie kam auch immer wieder hinter und hat immer wieder gesagt: 'Hey, komm, bleib ruhig, komm runter. Weißt du, du machst das doch hier alles gut.'"

Schon vor zwei Wochen hatte Menowin neben dem musikalischen Comeback noch eine zweite XXL-News im Gepäck. Ausgerechnet am Abend seiner ersten DSDS-Liveshow platzte er mit den Baby-News heraus: "Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!" Laut Menowin war das Kind ein absolutes Wunschkind. Und er legte direkt nach: Es soll ein Mädchen werden, das im August zur Welt kommt und Mavie-Soleyn heißen soll. "Wir freuen uns tierisch darauf", sagte der Sänger. "Es fühlt sich schon richtig gut an." Damit wird der Sänger zum neunten Mal Vater. Drei seiner Kinder stammen aus einer früheren Beziehung, fünf weitere aus der Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Şenay Ak. Kurz vor den Liveshows gab es außerdem Wirbel um seine Tochter Jiepen, die beim DSDS-Casting scheiterte, während Menowin danach selbst vor der Jury stand und ein Ticket für die nächste Runde bekam.

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Imago Menowin Fröhlich feiert mit Ronja Lehmann seinen Sieg im DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln

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Imago Ronja Lehmann feiert Menowin Fröhlichs DSDS-Sieg in den MMC-Studios in Köln

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Imago Menowin Fröhlich feiert mit Ronja Lehmann sowie den Kindern Joel, Geneve und Jiepen den DSDS-Sieg in den MMC-Studios Köln