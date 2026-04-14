Russell Crowe brachte "Sleeping Dogs"-Crew gegen sich auf

Russell Crowe (62) feiert mit dem Thriller "Sleeping Dogs" einen beachtlichen Erfolg bei Netflix. Der Film, in dem der Schauspieler einen an Alzheimer erkrankten ehemaligen Detective spielt, hat sich bis an die Spitze der Streaming-Charts gekämpft und stand Watson zufolge Anfang März sogar auf Platz eins. In dem Film verkörpert Russell einen pensionierten Ermittler namens Roy Freeman, der sich einer experimentellen Behandlung unterzieht, um verlorene Erinnerungen zurückzugewinnen. Als ihn eine Gefängnisaktivistin kontaktiert, beginnt er, einen alten Mordfall neu aufzurollen – dabei stößt er auf Ungereimtheiten, die mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft sein könnten. Die Kritik lobt seine Darstellung überschwänglich, und auch das Publikum zeigt sich begeistert von seiner Leistung.

"Sleeping Dogs ist Russell Crowes bester Film seit einer ganzen Weile", schrieb die Zeitung The Australian über den Thriller. Auf der Plattform Rotten Tomatoes lobten Zuschauer ebenfalls seine schauspielerische Leistung. "Russell Crowe beweist einmal mehr, dass sein Method Acting erfolgreich ist", kommentierte ein Nutzer. Interessanterweise war der zweifache Vater nicht die erste Wahl für die Hauptrolle. Laut Einträgen bei IMDb hatten die Verantwortlichen zunächst Mel Gibson (70) und Nicolas Cage (62) für die Rolle des Roy Freeman ins Auge gefasst, bevor sie sich schließlich für Russell entschieden.

Doch während seine Performance auf der Leinwand überzeugt, soll die Zusammenarbeit am Set alles andere als reibungslos verlaufen sein. Wie aus Trivia-Einträgen bei IMDb hervorgeht, habe Russell verlangt, dass die Trittstufe an seinem Wohnwagen demontiert und durch eine maßgefertigte Stufe ersetzt wird – obwohl er sich nur kurze Zeit in dem Gefährt aufhielt. Das Team empfand die Zusammenarbeit mit dem "Gladiator"-Star demnach als äußerst schwierig. Diese Anekdote zeigt eine Facette des Method Actings, das zwar oft beeindruckende Ergebnisse auf der Leinwand erzeugt, Cast und Crew jedoch in den Wahnsinn treiben kann.

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Getty Images Russell Crowe, September 2025 in Toronto

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Getty Images Russell Crowe in Sydney

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Getty Images Russell Crowe im Oktober 2022 in Rom