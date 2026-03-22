Auch Sienna Millers Schwester Savannah (47) ist schwanger

Babyglück im Doppelpack bei den Millers: Nachdem bereits bekannt ist, dass Sienna Miller (44) ihr drittes Kind erwartet, verkündete nun auch ihre Schwester Savannah Miller freudige Nachrichten. Die Designerin ist ebenfalls schwanger und erwartet zur gleichen Zeit wie Sienna ein Baby. In einem Beitrag auf Instagram zeigte sich die 47-Jährige stolz mit ihrem wachsenden Babybauch. "Unser lang ersehntes Wunderbaby wird im August zur Familie stoßen", schrieb Savannah zu dem Bild.

Die werdende Mutter schwärmte in ihrem Post von der bevorstehenden Geburt. "Die Magie der Schwangerschaft zusammen mit Jim, der bereits für meine drei anderen Kinder der beste und hingebungsvollste Vater ist, noch einmal erleben zu dürfen, ist ein tiefgründiges und phänomenales Geschenk", erklärte sie. Savannah hoffe darauf, mit dem gemeinsamen Baby wieder "die Unschuld und das Staunen in jeder Minute langsam auskosten zu können". Besonders freue sie sich, dass sie diese besondere Zeit gleichzeitig mit ihrer Schwester Sienna erleben dürfe. Das sei "die köstlichste Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf der Torte", so die Designerin.

Für Sienna ist es bereits das dritte Kind. Die Schauspielerin hat eine Tochter namens Marlowe, die im Juli 2012 zur Welt kam, aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (40). Anfang 2024 wurde die Geburt ihres zweiten Kindes öffentlich, das erste gemeinsame mit ihrem Partner Oli Green. Erst kürzlich meldete sich Sienna nach mehrjähriger Pause überraschend auf Instagram zurück und veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihren Babybauch in die Kamera hält. Ihr Schauspielkollege Justin Theroux (54) scherzte daraufhin in einem Kommentar: "Oh mein Gott, das ununterbrochene Posting von dir! Es ist unerbittlich."

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Getty Images Sienna Miller und Schwester Savannah 2010 während der London Fashion Week

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Instagram / savannahmiller Savannah Miller, März 2026

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Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London