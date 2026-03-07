Sienna Miller wehrt sich gegen Kritik an ihrer Beziehung

Sienna Miller (44) kämpft seit Jahren mit den Vorurteilen, die ihr wegen ihrer Beziehung zu Oli Green entgegenschlagen. Die 44-jährige Schauspielerin ist seit rund vier Jahren mit dem 15 Jahre jüngeren Schauspieler liiert – ein Altersunterschied, der in den Medien immer wieder thematisiert wird und die zweifache Mutter stört. In einem Interview mit der britischen Grazia machte Sienna nun ihrem Ärger Luft und prangerte die ungleiche Behandlung solcher Beziehungen an. "Ich erinnere mich, dass ich mit 21 Jahren für die Rolle des Love Interests eines 45-jährigen Mannes vorgesprochen habe", erzählte sie dem Magazin und verdeutlichte damit, wie selbstverständlich diese Konstellation früher war.

Die Schauspielerin kritisierte scharf, dass sich zwar einiges getan habe, die Vorstellung einer älteren Frau mit einem jüngeren Mann aber "immer noch eher fetischisiert als normalisiert" werde. "Diese Ungleichheit würde ich gerne beseitigt sehen", erklärte Sienna gegenüber Grazia. Bereits im Jahr 2023 hatte sie im Vogue-Podcast ähnliche Töne angeschlagen, als sie mit ihrem ersten gemeinsamen Kind mit Oli schwanger war. Die Menschen "fühlen sich wohl mit einer seit vielen Jahren bestehenden Lebensweise, die sehr frauenfeindlich und patriarchalisch ist", sagte sie damals. Dass sie dafür kritisiert werde, mit einem jüngeren Mann liiert zu sein oder mit über 40 Jahren schwanger zu sein, sei "eine solche Doppelmoral".

Sienna ist bereits Mutter einer Tochter aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (40). Marlowe kam im Juli 2012 zur Welt. Anfang 2024 wurde die Geburt ihrer zweiten Tochter mit Oli öffentlich. Im Dezember vergangenen Jahres sorgte die Schauspielerin bei den Fashion Awards für Aufsehen, als sie ihren Babybauch in einem weiß-transparenten Kleid aus der Frühjahrskollektion 2026 für Givenchy präsentierte und damit ihre dritte Schwangerschaft bekannt gab. Mit Oli erwartet sie nun ihr zweites gemeinsames Kind.

Getty Images Sienna Miller in New York, Januar 2023

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London

