Lange Pause: Schwangere Sienna Miller meldet sich im Netz

Sienna Miller (44) meldet sich nach einer über achtjährigen Instagram-Pause nun zurück und begeistert ihre Follower mit einem neuen Foto, das ihren mittlerweile deutlich gewachsenen Babybauch zeigt. Die 44-jährige Schauspielerin posiert entspannt, hält ihren Strickpullover hoch und präsentiert stolz ihren Bauch. Mit einer flauschigen Wintermütze auf dem Kopf zieht sie dabei eine witzige Grimasse für die Kamera. Wie die Daily Mail berichtet, erwartet Sienna mit ihrem Freund Oli Green ihr zweites gemeinsames Kind, nachdem das Paar bereits im Januar 2024 eine Tochter begrüßt hatte. Aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (40) hat sie außerdem die 13-jährige Tochter Marlowe.

Für zusätzliches Schmunzeln sorgten zwei Memes, die Sienna zu ihrem Instagram-Comeback postete. Neben ihrem Babybauch zeigt sie ein legendäres Fax von Basketball-Ikone Michael Jordan (63) mit den Worten "Ich bin zurück", mit dem er 1995 sein Comeback verkündete. Daneben zeigt sie ein Meme des verstorbenen Kultregisseurs David Lynch (†78), der keinen Kommentar abgeben möchte – eine augenzwinkernde Anspielung auf Siennas lange Online-Abstinenz. Unter dem Post sammelten sich prompt zahlreiche Kommentare: Justin Theroux (54) scherzte laut Daily Mail: "Oh mein Gott, das unaufhörliche Posten bei dir! Es ist unerbittlich." Auch Model Poppy Delevingne (39) und die ebenfalls schwangere Moderatorin Laura Whitmore zeigten sich begeistert über Siennas Rückkehr.

Sienna hatte ihre dritte Schwangerschaft bereits im Dezember bei den "Fashion Awards" öffentlich gemacht, als sie in einem transparenten Givenchy-Kleid ihren Babybauch präsentierte. Die Enthüllung sorgte für große Freude bei den Gästen vor Ort und brachte auch ihre Fans weltweit zum Jubeln. Ob Sienna nun plant, regelmäßig Fotos und Updates von ihrer Schwangerschaft auf Instagram zu teilen oder ob sich die Fans erneut auf längere Pausen zwischen den Posts einstellen müssen, bleibt derzeit offen. Klar ist jedoch: Mit ihrem Comeback hat die Schauspielerin trotz ihrer langen Auszeit für Begeisterung gesorgt.

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Instagram / siennathing Sienna Miller zeigt ihren Babybauch

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Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

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Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London