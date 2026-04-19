Zah1des überraschender Rap-Triumph: Hate ist ihr total egal

Mit nur 15 Jahren hat Zahide Kayaci alias Zah1de (15) eine beeindruckende Karriere hingelegt: Ihr Debütalbum "Pretty Privilege" schoss direkt auf Platz eins der Charts, sie gewann einen Bambi und steht nun kurz vor ihrer ersten Tour. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung sprach sie offen über Selbstbewusstsein, den Umgang mit Hassnachrichten im Netz und ihren eher zufälligen Weg in die Musikwelt.

Eigentlich war die Teenagerin auf TikTok durch Tanzvideos bekannt geworden und hatte zu dem Zeitpunkt bereits rund 3,2 Millionen Follower. Ihr Tanzlehrer schlug ihr schließlich vor, im Studio einen Song aufzunehmen. Ihre erste Reaktion: "Nein, auf gar keinen Fall!" Doch nach Zuspruch ihrer Eltern wagte sie den Schritt. In weniger als zwei Tagen entstand der Song "TikTok sportlich", den sie danach postete. Er wurde ein riesiger Hit, und kurz darauf folgte ein Plattenvertrag bei Universal. Mit Hate im Netz geht Zah1de gelassen um: "Also ich persönlich mache mir nichts aus dem Hate. Ich mache das, was mir Spaß macht – und das kann nicht jeder." Ihren Song "Ballert auf lautlos" habe sie sogar aus einem Hate-Kommentar heraus geschrieben – heute zählt er zu ihren erfolgreichsten Tracks.

In der Show "Experte für Alles" von Klaas Heufer-Umlauf (42) erklärte sie neulich außerdem, warum auf Plattformen wie TikTok gerade provokanter Content Sichtbarkeit erzeugen kann. In der Schule sei ihr Ruhm derweil kaum ein Thema, erzählte sie. Ihre Mitschüler kennen sie noch aus der Zeit vor dem Hype. Einzig die Kinder der nahegelegenen Grundschule fallen ihr manchmal auf: "Da sind ganz viele kleine Kinder, die mich auf jeden Fall sehr, sehr lieben und oft meinen Namen rufen." Das störe sie aber nicht – sie findet es schlicht "sehr süß".

Anzeige Anzeige

Imago Rapperin Zah1de bei der BVMI Artist Celebration Night in Berlin, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / zah1de Zah1de, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Klaas Heufer-Umlauf, 2023

Wie findet ihr Zah1des Umgang mit negativen Kommentaren im Netz? Mega stark – sie macht aus Hass im Netz Hits. Schwierig, Kritik sollte man ernst nehmen. Ergebnis anzeigen