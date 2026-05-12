Marvel-Star Sebastian Stan bestätigt: Er wird bald Papa

Aus den Gerüchten der vergangenen Wochen ist nun Gewissheit geworden: Sebastian Stan (43) und seine Freundin Annabelle Wallis (41) werden gemeinsam Eltern. Der Marvel-Star bestätigte die Schwangerschaft der britischen Schauspielerin nun selbst im Gespräch mit dem Branchenmagazin Deadline. Anlass für das Interview war sein kommender Film "Fjord". Gegenüber dem Magazin ließ Sebastian keinen Zweifel an seiner Vorfreude: "Ich will ein guter Vater sein", erklärte der 43-Jährige. Damit räumt er alle Spekulationen aus dem Weg, die seit April kursierten, nachdem Paparazzi-Fotos aus New York aufgetaucht waren, auf denen Annabelle mit deutlich sichtbarem Babybauch bei einem Spaziergang zu sehen war. Damals hatten die Vertreter der beiden Schauspieler auf Anfragen nicht reagiert.

Im selben Interview sprach Sebastian auch darüber, was die bevorstehende Vaterschaft in ihm auslöst. "Ich spüre die Verantwortung, ein guter Vater zu sein. Und nicht nur das – auch ein guter Mensch. Ich bin 43 und habe das Gefühl, in vielerlei Hinsicht gerade erst damit anzufangen zu lernen. Das erscheint mir verrückt", sagte er gegenüber Deadline. Ins Grübeln gebracht habe ihn dabei sein neuer Film "Fjord", der im August in die Kinos kommt. Das Werk handelt von einem Mann, der seine Rolle als Vater und als Mensch grundsätzlich hinterfragt.

Sebastian und Annabelle sind seit 2022 ein Paar – sie wurden damals erstmals gemeinsam bei der Geburtstagsfeier von Schauspieler Robert Pattinson (39) gesehen. Das Privatleben halten die beiden seither konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Eine der wenigen Ausnahmen war Sebastians Dankesrede bei den Golden Globes im Januar 2025, als er für seine Rolle in "A Different Man" ausgezeichnet wurde und sich mit seltenen öffentlichen Worten an Annabelle wandte: "Annabelle, ich liebe dich." Wie wichtig ihm die Abschirmung seiner Beziehung ist, machte er gegenüber dem Magazin Vanity Fair deutlich: "Es ist heutzutage wirklich schwer, irgendeine Form von Privatsphäre zu wahren. Das ist der eine Teil meines Lebens, den ich versuche, ein Stück weit für mich zu behalten."

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im März 2025

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Getty Images Annabelle Wallis und Sebastian Stan, Schauspieler

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Getty Images Sebastian Stan und Annabelle Wallis im Februar 2025