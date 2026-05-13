Diese Stars glänzen bei den Filmfestspielen in Cannes 2026

Das Filmfestival in Cannes zieht in diesem Jahr wieder alle großen Namen an – und mittendrin: Claire Holt (37). Die australische Schauspielerin zeigte sich auf dem roten Teppich der 79. Ausgabe des prestigeträchtigen Festivals in einem schulterfreien Traumkleid, das mit engem Oberteil und weitem Schlitzrock für Aufsehen sorgte. Dazu kombinierte sie schwarze Sandaletten sowie funkelnde Accessoires in Form einer Diamantenkette, einem Armband und passenden Ohrringen. Damit reihte sie sich stilsicher in die glanzvolle Riege der Festivalbesucher ein – darunter Hollywoodgrößen wie Jane Fonda (88), Heidi Klum (52) und Demi Moore (63).

Die 79. Ausgabe des Cannes Film Festivals begann am 12. Mai in der südfranzösischen Küstenstadt und hält noch bis Ende des Monats an. Demi Moore gehört in diesem Jahr dem Jury-Komitee an und machte bereits bei einer Pressekonferenz mit einem farbenfrohen, mehrfarbigen Polka-Dot-Outfit in einem maßgeschneiderten Jacquemus-Kleid von sich reden. Beim Eröffnungsabend glänzte sie dann in einem trägerlosen weißen Paillettenkleid, ebenfalls von Jacquemus, und einer fünfsträngigen Chopard-Diamantkette. Wie das Magazin People berichtete, ist das Festival mit hochkarätigen Stars besetzt.

Für Claire ist Cannes längst kein Neuland. Die Australierin war in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Gast an der Côte d’Azur und setzt bei Red-Carpet-Momenten häufig auf klare Linien mit glitzernden Details. Abseits des Rampenlichts teilt die zweifache Mutter in sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihr Familienleben und ihre Reisen. Dabei zeigt sie sich nahbar, wenn es um Alltagsmomente mit ihren Kindern geht, und präsentiert gleichzeitig ein Faible für elegante Abendgarderobe. Dass sie nun erneut an der Croisette glänzt, fügt sich damit in eine Reihe glamouröser Auftritte, die Fans aus früheren Saisons kennen.

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Getty Images Claire Holt bei der Eröffnungszeremonie und Premiere von "La Venus electrique" bei den 79. Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Jane Fonda und Demi Moore bei der Eröffnungszeremonie der 79. Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals, 12. Mai 2026

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Getty Images Claire Holt bei der Eröffnungsgala und Premiere von "La Vénus Electrique" bei den 79. Filmfestspielen von Cannes

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