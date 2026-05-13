Gordon Ramsay widerlegt Hundekot-Vorwurf in seiner Pizzeria

Gordon Ramsay (59) hat sich jetzt persönlich zu dem viralen TikTok-Video geäußert, das seiner Pizzeria Street Pizza in London in den vergangenen Tagen erhebliche Kritik eingebracht hat. Reportern gegenüber in New York City stellte der Starkoch klar, dass an den Vorwürfen rein gar nichts dran sei. In dem Video hatte eine Kundin behauptet, ein Hund habe während ihres Restaurantbesuchs sein Geschäft auf einer Hundematte direkt neben ihrem Tisch verrichtet. Für Gordon ist das allerdings schlicht und ergreifend gelogen – und die Beweise geben ihm recht.

Der Koch erklärte, dass das Restaurant die Überwachungskameraaufnahmen ausgewertet habe. Das Ergebnis: "Unter keinen Umständen" habe der Hund dort sein Geschäft gemacht – weder Kot noch Urin. Für Gordon handelt es sich bei dem Clip um nichts anderes als übertriebenes Clickbait. Trotz des Wirbels betonte er, dass Hunde in seinem Lokal nach wie vor willkommen seien – allerdings ausschließlich draußen auf der Terrasse, wie TMZ berichtet.

Den Ausgangspunkt des ganzen Streits bildete ein Besuch einer jungen Familie im Londoner Stadtteil Battersea. Die Kundin war dort mit ihrem Mann und ihrem Neugeborenen zu Gast und veröffentlichte anschließend auf TikTok ein Video, in dem sie sich über die Anwesenheit von Hunden im Restaurant beschwerte. Ihr Clip verbreitete sich rasend schnell im Netz und löste eine Welle der Empörung aus. Auch ein Augenzeuge hatte damals bereits angegeben, dass der Hund in Wirklichkeit kein Geschäft gemacht habe – eine Version, die Gordon nun mit den Aufnahmen der Überwachungskameras offiziell bestätigt sieht.

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Getty Images Gordon Ramsay 2026

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Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

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Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London