Caitlyn Jenner in Krypto-Skandal verwickelt: Klage droht

Caitlyn Jenner (76) steht vor einem ernsthaften rechtlichen Problem: Der Realitystar und ehemalige Olympiasieger sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert, die es in sich hat. Insgesamt 97 Seiten umfasst die Klageschrift, die TMZ vorliegt, und in der ein Mann namens Lee Greenfield schwere Vorwürfe gegen Caitlyn Jenner und ihre Managerin Sophia Hutchins (†29) erhebt. Demnach sollen die beiden ein sogenanntes Pump-and-Dump-Schema rund um Caitlyns eigene Kryptowährung, den Meme-Coin $JENNER, orchestriert haben – also Anleger zum Kauf verleitet und dabei selbst Kasse gemacht haben, während der Coin-Wert anschließend abstürzte.

Laut der Klage soll Caitlyn ihren Followern versichert haben, "ausschließlich auf den Coin fokussiert" zu sein, und mit Slogans wie "Wir schicken die Münze zum Mond" geworben haben. Sie soll den Token sogar mit Donald Trump (79) und der MAGA-Bewegung in Verbindung gebracht haben, um Käufer anzuziehen. Der Absturz soll begonnen haben, nachdem ein Promoter namens Sahil Arora beschuldigt wurde, Geld aus dem Projekt abgezogen zu haben. Caitlyn soll ihn daraufhin öffentlich als Betrüger bezeichnet haben – andere Versionen des Coins aber dennoch weiter beworben haben. Wenige Tage nach dem Launch soll sie zudem begonnen haben, einen anderen Coin namens $BBARK zu promoten, woraufhin der Wert von $JENNER um rund 75 Prozent einbrach. Lee Greenfield gibt an, dabei über 34.077 Euro verloren zu haben. Die Kläger fordern nun ihr Geld zurück sowie zusätzlichen Schadenersatz.

Caitlyn Jenner ist einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch die Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt, in der sie als Teil der Kardashian-Jenner-Familie zu sehen war. Zuvor hatte sie unter dem Namen Bruce Jenner als Leichtathlet bei den Olympischen Spielen 1976 eine Goldmedaille im Zehnkampf gewonnen. Im Jahr 2015 outete sie sich öffentlich als Transfrau. Caitlyn ist Mutter von sechs Kindern.

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Getty Images Caitlyn Jenner, Unternehmerin

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Getty Images Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner, Februar 2020

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Getty Images Caitlyn Jenner bei den Olympischen Spielen 1976