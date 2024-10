Nach drittem Baby: Claire Holt läuft Marathon in Bestzeit

Claire Holt (36) erzielte beim diesjährigen Chicago-Marathon eine persönliche Bestleistung – und dies erst ein Jahr nach der Geburt ihres dritten Kindes! Der Vampire Diaries-Star erreichte nach nur 3 Stunden, 44 Minuten und 14 Sekunden das Ziel und unterbot damit seine bisherige Marathonzeit um 19 Minuten. Das Ganze war auch noch für einen guten Zweck: Die Schauspielerin sammelte mit ihrem Lauf nämlich über 900.000 Euro für das Boston Children's Hospital. Für ihren Erfolg bedankte sie sich in einem Instagram-Post: "Ich habe es dank der unglaublichen Großzügigkeit von Freunden, Familie und gutherzigen Fremden geschafft", schrieb sie. "Ich habe es geschafft, weil ihr an mich und die Sache geglaubt habt."

Die Vorbereitung für den Lauf war dabei alles andere als einfach. "Ich bin den ganzen Sommer über um 4 Uhr morgens aufgewacht, um für dieses Rennen zu trainieren. Es war wirklich verdammt hart und ich habe in diesen vier Monaten viel von meiner Familie verlangt", beschrieb die "H2O – Plötzlich Meerjungfrau"-Darstellerin den Prozess. Motivation für die Marathons findet sie in unterschiedlichen Gründen, wie sie bereits im vergangenen Jahr in ihrem Blog The Corner berichtete: "Ich dachte an Romi, den Sohn meiner lieben Freunde, dessen Leben im Boston Children's Hospital gerettet wurde. Ich dachte an all die Kinder, die um ihr Leben kämpfen. Ich habe daran gedacht, wie viele Menschen ihr hart verdientes Geld gespendet haben."

Die 36-Jährige ist seit 2018 mit Andrew Joblon verheiratet, der sie sowohl bei ihrer Karriere als auch bei ihren Läufen unterstützt. Unter ihrem Social-Media-Beitrag über den Marathon kommentierte Andrew: "Du bist eine Legende! Ich liebe dich!" Und auch auf seinem Profil nennt er sich ganz stolz "Claire Holts Ehemann". Das Paar hat drei Kinder: den fünfjährigen James, die vierjährige Elle und das jüngste Baby Ford, das nun elf Monate alt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Claire Holt im Mai, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt mit Mann und Baby, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige