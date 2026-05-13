Lea Michele triumphiert bei den Broadway Audience Awards

Die Tony Awards haben Lea Michele (39) bei den Nominierungen für 2026 übergangen – doch das Broadway-Publikum sieht das offenbar ganz anders. Bei den Broadway.com Audience Choice Awards sahnte die Sängerin und Schauspielerin jetzt gleich dreifach ab: Sie gewann die Preise als Favorite Leading Actress in a Musical, Favorite Diva Performance und – als krönenden Abschluss – den Titel Favorite Performance of the Year (Musical). Alle drei Auszeichnungen erhielt sie für ihre Rolle in dem Musical-Revival "Chess". Damit ist Lea die große Gewinnerin des Abends.

Auch "Chess" selbst wurde vom Publikum gefeiert: Das Stück wurde als Favorite Musical Revival ausgezeichnet – eine Kategorie, in der es bei den Tonys ebenfalls leer ausgegangen war. Insgesamt kommt das Musical damit auf vier Audience-Choice-Preise. Weitere Mehrfachgewinner des Abends sind "Death of a Salesman", Hadestown und "Two Strangers (Carry a Cake Across New York)" mit je drei Auszeichnungen. Auch Daniel Radcliffe gewann in zwei Kategorien für sein Stück "Every Brilliant Thing", darunter Favorite Performance of the Year (Play). Jim Parsons (53) wurde als Favorite Featured Actor in a Musical für "Titanique" ausgezeichnet, und Luke Evans (47) erhielt den Preis als Favorite Breakthrough Performance (Male) für "The Rocky Horror Show", so Just Jared.

Lea hatte mit "Chess" eigentlich als Favoritin für eine Tony-Nominierung in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in einem Musical gegolten – es wäre ihre erste Nominierung bei den bedeutenden Theaterpreisen gewesen. Dass sie dabei übergangen wurde, sorgte in der Broadwaygemeinschaft für Aufsehen. Die Sängerin und Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle als Rachel Berry in der Fernsehserie "Glee" bekannt, die sie von 2009 bis 2015 verkörperte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele beim "Chess", September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele auf der Bühne 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lea Michele bei der Enthüllung ihres Porträts bei Sardi’s in New York City