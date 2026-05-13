Filmfestspiele in Cannes: Das ist der strenge Dresscode

Das Filmfestival in Cannes hat seinen Dresscode für den roten Teppich verschärft – und macht ernst: Transparente Looks, sogenannte Naked-Dresses, übertriebene Volumenkleider sowie Kleider mit langen Schleppen sind auf den berühmten Stufen des Palais des Festivals offiziell verboten. Schon im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter eine entsprechende Klausel veröffentlicht, die auf "Anstand" und einen reibungslosen Ablauf auf den Treppen verwies. Auch in diesem Jahr 2026 gelten diese Regeln weiterhin – und die Festivalwebsite macht klar: "Das Empfangspersonal des Festivals ist verpflichtet, Personen, die diese Regeln nicht einhalten, den Zugang zu den Stufen zu verwehren", wie Vanity Fair berichtet.

Der offizielle Dresscode sieht für Frauen lange Abendkleider vor, erlaubt aber auch das kleine Schwarze, Cocktailkleider oder dunkle Hosenanzüge. Für Männer gilt grundsätzlich Smoking, wobei auch ein schwarzer oder dunkelblauer Anzug mit Fliege akzeptiert wird. Sneaker sind auf dem roten Teppich nach wie vor tabu, Frauen dürfen aber elegante Sandalen mit oder ohne Absatz tragen. Wer 2026 nach Cannes reist, hat aus den Ereignissen des Vorjahres gelernt – denn 2025 nutzten einige Stars noch die Lücken, die das kurzfristig kommunizierte Regelwerk ließ.

Zu denjenigen, die 2025 die Grenzen des Protokolls ausloteten, gehörten gleich mehrere prominente Gesichter. Heidi Klum (52) erschien in einem Kleid mit dramatischer Rüschenschleppe und sorgte damit für Diskussionen. Auch das Model Bella Hadid (29) reizte mit einem gewagten Schlitz-Look die Cannes-Regeln aus. Ob sich die Stars 2026 strenger an die Vorgaben halten werden, wird sich auf dem roten Teppich zeigen.

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Getty Images Heidi Klum bei den 78. Filmfestspielen von Cannes 2025

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Getty Images Alia Bhatt, Mai 2025

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Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

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