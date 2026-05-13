Großer Schreck: Benny Blanco hätte fast Kumpel erstochen

Musikproduzent Benny Blanco (38) hat in seinem Podcast "Friends Keep Secrets" eine ziemlich haarsträubende Geschichte zum Besten gegeben: Fast hätte er einen seiner Freunde mit einem Messer attackiert, nachdem er ihn fälschlicherweise mit einem Einbrecher verwechselte. Wie das Nachrichtenportal TMZ über die Podcastfolge berichtet, wurde Benny mitten in der Nacht von einem seltsamen Geräusch in seinem Haus geweckt, woraufhin er in die Küche schlich, um sich mit einem Messer zu bewaffnen. Er versteckte sich hinter Möbeln und war bereit, jeden Moment zuzustechen.

Im Gespräch mit Lil Dicky fragte dieser, warum Benny sich nicht einfach eine Schusswaffe genommen habe. Der Produzent antwortete darauf ganz offen: Er würde sich mit einer Waffe wahrscheinlich eher selbst treffen – das Messer sei deshalb die verantwortungsvollere Wahl gewesen. Die Situation endete schließlich glimpflich, denn der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich als ein Freund, der ebenfalls ein Geräusch gehört hatte, in Panik geraten war und sich seinerseits ebenfalls ein Messer zur Verteidigung geschnappt hatte. Beide standen sich also mit gezückten Messern gegenüber – und blieben zum Glück unverletzt.

Benny Blanco, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Levin heißt, ist vor allem als erfolgreicher Musikproduzent bekannt und hat mit Künstlern wie Katy Perry (41), Ed Sheeran (35) und Rihanna (38) zusammengearbeitet. Mit seinem Podcast "Friends Keep Secrets" gibt er seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Privatleben und teilt persönliche Anekdoten. Privat ist er mit der Sängerin Selena Gomez (33) liiert, mit der er seit Ende 2023 zusammen und seit letztem Jahr verheiratet ist.

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IMAGO / Depositphotos Benny Blanco, Musiker

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Getty Images Benny Blanco, Produzent

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Getty Images Benny Blanco auf dem Coachella 2022