Laura Wontorra ersetzt Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Kurz vor dem Finale von Let's Dance steht eine besondere Änderung in der Show an: Am 15. Mai müssen die Fans auf das gewohnte Moderations-Dreamteam verzichten. Da Victoria Swarovski (32) zeitgleich beim Eurovision Song Contest in Wien als Gastgeberin im Einsatz ist, bleibt ihr Platz neben Daniel Hartwich (47) vorübergehend leer. Doch RTL hat bereits für hochkarätigen Ersatz gesorgt: Sport-Allrounderin Laura Wontorra (37) springt ein und übernimmt die Co-Moderation der beliebten Tanzshow.

Für die in Bremen geborene Grill den Henssler-Moderatorin ist es aber nur ein kurzes Gastspiel auf dem Parkett. Während Victoria ihrem internationalen Publikum in Wien ordentlich einheizt, bringt Laura frischen Wind und ihre gewohnt lockere Art in die RTL-Sendung. Laut Bild handelt es sich jedoch um eine einmalige Vertretung: Schon am 22. Mai, pünktlich nach dem ESC-Finale, wird die Kristall-Erbin wieder wie gewohnt durch die Show führen.

Victoria, für die die ESC-Moderation den bisher größten Coup ihrer Karriere darstellt, nutzt die kurze Auszeit, um sich voll auf die Mammutaufgabe in Österreich zu konzentrieren. Die "Let's Dance"-Community darf sich derweil auf das Zusammenspiel zwischen Daniel und Laura freuen – eine ungewöhnliche Kombination, die jedoch verspricht, die Wartezeit bis zu Victorias Rückkehr unterhaltsam zu überbrücken.

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Imago Laura Wontorra in Köln, 10. Mai 2026

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

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