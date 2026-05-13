Gemeinsames Bad ist Tom Hanks und Rita Wilsons Ehegeheimnis

38 Jahre Ehe: Rita Wilson (69) hat jetzt verraten, was das Geheimnis ihrer langen, glücklichen Beziehung mit Tom Hanks (69) ist. In einem Interview mit dem Magazin People sagte sie lachend: "Ich werde es euch verraten – das ist ein streng gehütetes Geheimnis: Gemeinsames Badezimmer." Dort lasse man los, plane den Tag und lache zusammen. "Morgens denkt man darüber nach, was man heute vorhat, wo man sein wird, und denkt: 'Super, ich treffe dich dort'", erklärte sie.

Rita betonte, dass das nicht nur ein Scherz sei. Neben dem gemeinsamen Badezimmer seien für sie vor allem gemeinsame Werte und echte Verpflichtung füreinander entscheidend. "Für mich geht es wirklich um Commitment", sagte die Schauspielerin. "Man ist nicht dieselbe Person wie damals, als man geheiratet hat. Wer man körperlich, emotional und spirituell war, ist ganz anders als zehn, 20, 30 Jahre später." Für sie sei es deshalb die Fähigkeit, gemeinsam zu wachsen, sich zu verändern und sich gegenseitig dabei zu unterstützen, was eine Ehe langfristig trage.

Rita und Tom lernten sich 1981 am Set der TV-Serie "Bosom Buddies" kennen und heirateten im April 1988. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Chet und Truman. Rita ist außerdem Stiefmutter von Toms zwei Kindern aus erster Ehe. Anfang des Jahres wurden die beiden verliebt wie am ersten Tag bei einer Date-Night in Sydney gesichtet. Bereits 2023 scherzten die beiden laut Fox News darüber, das "Geheimnis" einer glücklichen Ehe zu kennen – und es für sich zu behalten. "Wir werden es niemandem verraten", lachte Tom damals. "Und wir werden es euch für 17 Milliarden Dollar einzeln verkaufen."

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Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson im Januar 2024

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Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar

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Getty Images Tom Hanks mit Rita Wilson, Truman und Elizabeth Hanks bei den Oscars 2020