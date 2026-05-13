Macaulay Culkins emotionaler Abschied von Catherine O'Hara

Der Tod seiner Kevin – Allein zu Haus-Mutter Catherine O'Hara (†71) hat Macaulay Culkin (45) tief erschüttert. Die kanadische Schauspielerin war am 30. Januar 2026 nach kurzer Krankheit gestorben. Nun hat der 45-Jährige in einem Interview mit Gentleman's Journal offen über den Verlust gesprochen. "Als Catherine im Januar gestorben ist, hat mich das getroffen. Das hat mich ziemlich erwischt, denn es war einfach viel zu früh", verriet er gegenüber dem Magazin. Besonders schwer wiege für ihn das Gefühl, dass zwischen ihnen noch etwas offen geblieben sei. "Ich hatte das Gefühl, dass wir noch unerledigte Dinge hatten. Ich hatte das Gefühl, ihr noch einen Gefallen zu schulden – und ich mag es nicht, eine offene Schuld zu haben", erklärte er.

Kurz nach Catherines Tod hatte Macaulay bereits auf Instagram Abschied von seiner Filmpartnerin genommen. Er veröffentlichte zwei Fotos: eines, das ihre Filmcharaktere in einer Umarmung zeigt, und ein neueres Bild der beiden in derselben Pose. "Mama. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dir zugehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen", schrieb er darunter. Den emotionalen Post beendete er mit den Worten: "Ich liebe dich. Bis bald."

Catherine und Macaulay hatten in den Filmen "Kevin – Allein zu Haus" aus dem Jahr 1990 und dem Nachfolger Kevin – Allein in New York von 1992 zusammen vor der Kamera gestanden, wo sie seine Filmmutti Kate McCallister spielte. Macaulay war beim Dreh des ersten Teils gerade einmal zehn Jahre alt – Catherine hingegen deutlich älter. Eben dieses Altersungleichgewicht, das für Kinderstar-Karrieren so typisch ist, sorge nun dafür, dass er viele bedeutende Menschen aus seinem Leben verliere, wie er dem Gentleman's Journal erklärte. "Ich bin das Ende der Reihe, der Schlusswagen. Ich werde einer der letzten sein, die noch stehen, wenn es um dieses alte Hollywood geht", sagte er.

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Getty Images Macaulay Culkin und Catherine O'Hara

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United Archives GmbH Catherine O'Hara und Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

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Getty Images Macaulay Culkin bei der Sondervorführung von "John Candy: I Like Me" im The Montalban in Hollywood