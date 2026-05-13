Kesha trägt ihre Plazenta als Schmuck immer bei sich

Kesha (39) sorgte nun mit einem sehr persönlichen Geständnis für Aufsehen: Die Sängerin verriet im Podcast "Call Her Daddy", dass sie jeden Tag ihre eigene Plazenta bei sich trägt – und sie sogar als Schmuckstück um den Hals trägt. Im Gespräch mit Host Alex Cooper (31) holte Kesha zunächst ein kleines Schmuckstück hervor, woraufhin Alex nachfragte, ob es sich um einen Zahn handelt. Kesha stellte klar: "Oh, nein. Das ist meine Plazenta."

Hinter dem ungewöhnlichen Accessoire steckt eine Geschichte, die bis zu Keshas Geburt zurückreicht. Ihre Mutter hatte damals die Plazenta gegen den Willen der Krankenhausärzte aufbewahrt, da sie spirituelle Kräfte dahinter vermutete. "Sie hat darum gekämpft", erzählte Kesha im Podcast. Das Organ wurde getrocknet und im Keller aufbewahrt, bis Kesha es mit etwa 21 Jahren wiederfand. Daraus entstand schließlich ein Schmuckanhänger. "Wir haben sie gefunden. Kurz in den Mixer, dann in eine Kette. Fertig!", so die Sängerin. Den Grund, warum sie das Schmuckstück täglich trägt, erklärt sie ebenfalls: "Ich liebe einfach Rituale, die mich an diese esoterische Welt erinnern, in der ich am liebsten lebe. Hier unten auf der Erde ist es langweilig."

Doch die Plazenta-Kette ist nicht das einzige Kuriosum in Keshas Sammlung. Die Musikerin sammelt auch Zähne von Menschen und Tieren, die ihr nahestehen, und verarbeitet diese zu Kunstwerken und Schmuck. "Es erinnert mich einfach daran, wenn ich ein kleines Andenken an die Menschen habe, die ich liebe", sagte sie. Sogar die Milchzähne ihrer Katzen landen in ihrer Kollektion. "Ich bin wie die Zahnfee", scherzte sie. Kürzlich sorgte Kesha außerdem für Aufsehen, als sie zur Feier des Earth Days nackt im Meer posierte.

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Getty Images Kesha, Sängerin, Februar 2026

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Getty Images Kesha, Juli 2024

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Instagram / kesha Kesha im April 2026

Wie findet ihr Keshas Plazenta-Kette? Super – das ist total ihr Vibe. Eindeutig drüber – ist mir zu esoterisch. Ergebnis anzeigen