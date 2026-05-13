Diese zwei Ladys fliegen in der ersten Nacht der Rosen raus

In der aktuellen Folge von Die Bachelors 2026 mussten zwei Kandidatinnen bereits früh ihre Koffer packen. In der ersten Nacht der Rosen, die sich bis in die zweite Folge hinzieht, vergeben die beiden Rosenkavaliere Tim Reitz und Sebastian Paul ihre letzten Rosen – und damit fällt die Entscheidung über den Verbleib aller 22 Frauen. Tim überreicht seine letzte Rose an Paulina, Sebastian wählt Jennifer. Für Isabel und Jolina endet das Liebesabenteuer in Südafrika damit bereits nach wenigen Tagen.

Jolina scheint den Exit ziemlich persönlich zu nehmen. Beim Verlassen der Location sagt sie zu Isabel: "Ich schwöre, ich fand die eh scheiße." Die verbliebenen 20 Kandidatinnen ziehen am nächsten Tag in die gemeinsame Villa ein und das Kennenlernen nimmt Fahrt auf. Beim Gruppendate unter dem Motto "Highschool never ends" tanzt Tim mit Janette und Sebastian mit Lia zum Abschlussball. Eine neue Nacht der Rosen steht erst wieder in Folge drei an.

In der laufenden 16. Staffel gibt es in diesem Jahr ein besonderes Novum: Tims kleine Schwester Lena wurde bereits in der ersten Folge als Maulwurf in der Villa der Kandidatinnen platziert, um herauszufinden, welche der Damen wirklich ernstes Interesse an den Bachelors hegt. "Ich werde ganz versteckt in die Villa einziehen und die Mädels mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen", erklärte Lena. Und sie stellte klar: "Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, das gab es so noch nie."

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Isabel, Bankkauffrau aus München

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Jolina, Bürokauffrau & Nageldesignerin aus Oberhausen