Antonia Hemmer lüftet Geheimnis um ihr neues Projekt

Antonia Hemmer (26) startet bald ein neues Projekt – gemeinsam mit ihrem Freund Leopold Krey – und hat nun endlich offenbart, worum es sich dabei handelt. In einer Instagram-Fragerunde, die Antonia während ihres Urlaubs auf Mallorca abhielt, verriet die Reality-Bekanntheit erstmals mehr Details dazu. "Wir starten in den nächsten Wochen mit einem Podcast", kündigte die 26-Jährige ihrer Community an. Dabei soll es inhaltlich breit aufgestellt sein – von ganz Persönlichem bis hin zu Finanzthemen.

Konkret erklärte Antonia: "Wir reden sowohl über unsere Beziehung, unser Kennenlernen, aber auch über unsere Geschäfte, Geldanlagen und Immobilien." Bereits im Februar hatte sie angedeutet, dass ein gemeinsamer Podcast mit Leopold in Planung sei – damals aber noch ohne weitere Details. In den vergangenen Wochen befragte sie ihre Follower zudem immer wieder zu ihrem Interesse an Themen wie Immobilien und Geldanlagen. Neben der Podcast-Enthüllung sprach Antonia in der Fragerunde auch über einen möglichen Wohnsitz im Ausland. "Definitiv! Ist nur noch die Frage wohin und wann genau", antwortete sie auf die Frage, ob sie sich ein Auswandern vorstellen könne – stellte jedoch gleichzeitig klar: "Ganz aus Deutschland möchte ich nicht verschwinden." Eine Wahrsagerin soll dem Paar bereits ein Leben am Meer vorausgesagt haben, erzählte die Ex-Teilnehmerin des Sommerhauses. Mallorca sei dabei auf jeden Fall unter ihren Top drei.

Antonia wurde einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt, darunter Bauer sucht Frau und Make Love, Fake Love. Mit Leopold ist sie seit 2025 liiert – über die Beziehung äußerte sie sich in der Fragerunde ebenfalls positiv: "Ich glaube, wir tun uns beide sehr gut", betonte Antonia. Anfang des Jahres reiste das Paar gemeinsam nach Thailand, wo sie sich verschiedene Immobilien anschauten und auch dort konkret über einen Kauf nachdachten.

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Instagram / antonia_hemmer Realitystar Antonia Hemmer, Mai 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Mai 2026

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Instagram / antonia_hemmer Leopold Krey und Antonia Hemmer, März 2026