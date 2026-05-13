22. Staffel "Bauer sucht Frau": Die ersten drei Teilnehmer

Auf die Höfe, fertig, los: Die beliebte Kuppelshow Bauer sucht Frau geht in die 22. Runde und die ersten drei Singles stehen bereits fest. Wie gewohnt wird Moderatorin Inka Bause (57) durch die Sendung führen, wenn sie am Pfingstmontag, dem 25. Mai, alle neuen Kandidaten vorstellt. Mit dabei sind auf alle Fälle diese drei: Andi aus Baden-Württemberg, Melina aus Hessen und ebenfalls aus Hessen stammend Björn. Alle drei hoffen, durch die Show den Menschen fürs Leben zu finden.

Andi ist 30 Jahre alt und lebt auf der Schwäbischen Alb, wo er im Nebenerwerb eine Mutterkuhhaltung betreibt. Er kümmert sich um 50 Charolais-Rinder sowie acht Zwergziegen und baut außerdem Kirschen, Äpfel und Birnen an. Neben dem Hof arbeitet er hauptberuflich als selbstständiger Projektmanager. Sportlich ist der Schwabe ebenfalls – er geht ins Fitnessstudio, fährt Motorrad und Snowboard im Winter. Seit über einem Jahr ist er Single und wünscht sich nicht nur eine Partnerin, sondern auch eigene Kinder. "Für mich wäre es etwas Unbezahlbares, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich bedingungslos liebt", verriet er gegenüber RTL. Melina ist mit 22 Jahren die Jüngste im Trio. Die Pferdetrainerin wohnt auf dem Hof ihrer Eltern im hessischen Ederbergland, macht aktuell eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und das Thema Tierschutz liegt ihr besonders am Herzen.

Auch Melina ist seit einem Jahr Single und sagt klar, was sie sich wünscht: "Auch wenn ich jung bin, ich weiß trotzdem, dass ich eine feste Beziehung will. Ich wünsche mir eine Person, mit der ich mir meine Zukunft aufbauen kann." Der Dritte im Bunde ist Björn, 49 Jahre alt, aus dem Vogelsbergkreis in Hessen. Er führt seinen Hof bereits in vierter Generation, hält 65 Mastrinder und ist hauptberuflich als Lagerist und LKW-Fahrer tätig. Seit satten 14 Jahren ist Björn Single – und sehnt sich nach einer Partnerin: "Ich wünsche mir eine bodenständige Frau mit Herz, die mein Haus wieder mit Leben füllt."

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RTL Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten der 22. Staffel: Björn, Melina und Andi

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RTL Andi von "Bauer sucht Frau" Staffel 22

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RTL Melina von "Bauer sucht Frau", Staffel 22

RTL Björn von "Bauer sucht Frau", Staffel 22

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